MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Kadınhanı'da "Adım Adım 2023" programında konuştu - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Kadınhanı'da "Adım Adım 2023" programında konuştu

13.06.2022 14:01
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Kadınhanı'da "Adım Adım 2023" programında konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'nın Ilgın ve Kadınhanı ilçelerinde "Adım Adım 2023" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'nın Ilgın ve Kadınhanı ilçelerinde "Adım Adım 2023" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kalaycı, Kadınhanı Millet Bahçesinde düzenlenen, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Aydınlatma" toplantısında, hükümetin enflasyondaki tırmanışın engellenmesi ve dövizdeki suni yükselişin durdurulması amacıyla tedbirler aldığını söyledi.

Ayrıca, hükümetin gelir artırıcı politikalarla vatandaşların enflasyona ezdirilmemesini amaçladığını vurgulayan Kalaycı, "Son günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız yine müjdeler vermiştir. Sert ekmeklik buğday alım fiyatının pirim desteğiyle ton başına 7 bin 50 lira, arpa alım fiyatının ton başına 6 bin lira olarak açıklanması çiftçilerimizi sevindirmiştir." dedi.

Kalaycı, yeni yıldan itibaren 5,3 milyon kamu görevlisinin ek gösterge artışından yararlanacak olmasının hem sevindirici bir gelişme hem de geçim standartlarını yükseltici bir hamle olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlık personelinin özlük haklarında önemli ölçüde iyileşmeyi sağlayacak kanun teklifini dün Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul ettik. Önümüzdeki hafta inşallah yasalaşacaktır. Ayrıca, emeklilerin ve kamu çalışanlarının aylıkları 1 Temmuz'da yüzde 40 civarında artacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, emeklilerin, çalışanların, esnafın, çiftçinin ve tüm vatandaşlarımızın gelirini artıran ve mali yüklerini azaltan her karara destek veriyoruz."

Milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli ve milli üretimi artırma, stratejik alanlarda dışa bağımlılığı azaltma yönünde de politikalar uygulandığını anımsatan Kalaycı, "Türkiye özellikle yerli ve milli savunma sanayinde zirvededir. Milli otomobilimiz 'TOGG' ve insansız savaş uçağımız 'Kızılelma' yakın zamanda Türk milletine büyük bir gurur daha yaşatacaktır." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Kadınhanı, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Kadınhanı'da "Adım Adım 2023" programında konuştu - Son Dakika
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