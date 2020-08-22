MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı: "Karadeniz ses verdi, Akdeniz de ses verecek" - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen doğalgaz rezervine ilişkin, "Karadeniz ses verdi, Akdeniz de ses verecek. Akdeniz'de de Oruç Reis'ten, Yavuz'dan, Barbaros'tan benzer haberleri bekliyoruz inşallah." dedi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen MHP Selçuklu Kongresi'nde konuşan Kalaycı, Milliyetçi Hareket Partisi olarak 81 ilde kongre gerçekleştirdiklerini, kongrelerin Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakışır bir olgunlukla devam ettiğini söyledi.

Ülke gündemini değerlendiren Kalaycı, "Malumunuz doğal gaz konusu. Ben hep şunu söylüyorum, 'Aylardan ağustos, günlerden cuma'. Tabii ağustos ayının Türk tarihindeki yeri malum. Türklere Anadolu'nun kapısını açan Malazgirt Meydan Muharebesi ağustos ayında, 26 Ağustos'ta gerçekleşti. Yine kurtuluş mücadelesinde Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta gerçekleşti. Şimdi de Türkiye'nin büyük hedeflere ulaşmasına önemli bir güç katacak rezerv müjdesini aldık Sayın Cumhurbaşkanımızdan." diye konuştu.

"Akdeniz'de de Oruç Reis'ten, Yavuz'dan, Barbaros'tan benzer haberleri bekliyoruz"

Kalaycı, Türkiye için önemli bir sürecin yaşandığını vurgulayarak, "Gerçekten millet olarak büyük bir sevince boğulduk. Yedi yıllık ihtiyacımızı karşılayacak bir rezerv. Kaldı ki yine bulduğumuz rezervin altında, iki ayrı katman olduğunu da Sayın Bakanlarımız açıkladı. Ben arkasının geleceğine inanıyorum. Karadeniz ses verdi, Akdeniz de ses verecek. Akdeniz'de de Oruç Reis'ten, Yavuz'dan, Barbaros'tan benzer haberleri bekliyoruz inşallah." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getiren Kalaycı, şunları kaydetti:

"Artık Türkiye yeni bir döneme girdi. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte, prangalardan, vesayet odaklarından kurtuldu. Türkiye'yi süper güç yapacak atılımların altyapısını oluşturan bir Cumhur İttifakı var. Allah'a şükürler olsun gelişmeler başarılı bir şekilde sürüyor. Rezerv keşfimiz de elbette ki Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir başarısıdır."