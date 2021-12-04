MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da "Adım Adım 2023" programında konuştu - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "CHP Genel Başkanı TÜİK binasına niye gitti, niye alınmadı?' diyorlar. Devletin bir kurumunu basmak ve şov yapmak da neyin nesidir? 'Verileri nereden aldınız diye soracaktım' diyor. Allah aşkına bunu bir genel başkan mı sorar? Burada bir samimiyet var mı? Amaç farklı, algı operasyonu yapılıyor." dedi.

Kalaycı, bir otelde partisinin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programında yaptığı konuşmada, dünya genelinde var olan ve Türkiye'yi de etkileyen ekonomik sorunların yanında Türkiye'yi faiz, kur ve enflasyon şeytan üçgeni kıskacına almak isteyenleri çok net olarak gördüklerini söyledi.

Tüm dünyada salgın kaynaklı olağan dışı gelişmelerin yaşandığını ifade eden Kalaycı, "Son günlerde döviz kurlarında ekonomik gerçeklerle bağdaşmayan oynaklıklar yaşanmaktadır. Bunu ekonomik verilerle izah etmek mümkün değildir, zaten izah edebilen de yoktur. Türkiye ekonomisinin bazı yapısal zaaf ve açmazları olsa da bunlar dövizdeki tırmanışın bahanesi değildir, olamayacaktır. " diye konuştu.

Kalaycı, ekonomiye saldıran küresel tefecilerin ve sermaye gruplarının neyi amaçladıkları, nereye ulaşmak istediklerinin, vicdan sahibi her vatandaşın malumu olduğunu belirtti.

Döviz ve faiz üzerinden Türk ekonomisini sıkıştırma girişimlerinin yine sonuçsuz kalacağını aktaran Kalaycı, "Türkiye faiz lobisine boyun eğmeyecektir. Döviz, faiz, rant ve çıkar lobilerine eyvallah etmeyiz, etmeyeceğiz. Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Soruyorum, TÜRKİŞ ve DİSK, enflasyonu düşük mü gösteriyor?"

Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) yönelik itibar suikastı yapıldığını vurgulayan Kalaycı, şöyle devam etti:

"Enflasyon rakamları konusunda mesnetsiz iddialarda bulunulmakta. Diyorlar ki, 'TÜİK enflasyonu düşük gösteriyor, gerçek enflasyon yüzde 58'in üzerinde.' Neye göre? Kafalarına göre. Sözde bilim insanlarının hesabı olduğu söyleniyor ama bilimsel bir izah yok. TÜRKİŞ her ay araştırmalar açıklamaktadır. 26 Kasım 2021 tarihli açıklamasında, doğrudan piyasadan derlenen fiyatlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre 12 aylık mutfak enflasyonu yüzde 26,8, gıda harcaması üzerinden hesaplanan açlık sınırındaki yıllık artış da yüzde 26,8'dir. Yine, DİSK Araştırma Merkezi'nin 19 Kasım 2021 tarihlinde açıklanan araştırmasına göre aylık gıda harcaması üzerinden hesaplanan açlık sınırındaki yıllık artış yüzde 26,5'tir. TÜİK tarafından dün açıklanan tüketici fiyat endeksine göre ise gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubundaki yıllık değişim oranı ise yüzde 27,11'dir. Yani, TÜİK enflasyon oranı, TÜRKİŞ ve DİSK'in araştırmalarından daha yüksektir. Soruyorum, TÜRKİŞ ve DİSK, enflasyonu düşük mü gösteriyor?"

"Devletin bir kurumunu basmak ve şov yapmak da neyin nesidir?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Kalaycı, dünden beri TÜİK'in tartışıldığını anımsattı.

Vatandaşın galeyana getirilmek istendiğini aktaran Kalaycı, şöyle devam etti:

"'CHP Genel Başkanı TÜİK binasına niye gitti, niye alınmadı?' diyorlar. Devletin bir kurumunu basmak ve şov yapmak da neyin nesidir? 'Verileri nereden aldınız diye soracaktım' diyor. Allah aşkına bunu bir genel başkan mı sorar? Burada bir samimiyet var mı? Amaç farklı, algı operasyonu yapılıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, bak mutfak enflasyonu konusunda TÜRKİŞ ve DİSK'in rakamları daha düşük. Verileri nereden aldınız diye onlara sorun."

Kalaycı, parti olarak millet için gerekli çalışmalara devam edeceklerini vurgulayarak, mücadelelerinde milli ve stratejik güç olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile güçlerine güç katacaklarını, parlak bir geleceğin önlerinde olduğunu belirtti.

Programa MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MYK Üyeleri Güzide Çipan, Özer Karakayacı, Davut Haskırış, muhtarlar, esnaf odaları, mühendis odaları, ülkü ocakları ve katılan illerin Kamu-Sen başkanları ve partililer katıldı.