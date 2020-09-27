MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, partisinin Konya İl Başkanlığı Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, partisinin Konya İl Başkanlığı Kongresi'nde konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Ermenistan tarafından kardeş Azerbaycan'a yapılan alçak saldırılar, Lübnan'da patlatılan bomba, bazı Arap ülkelerinin İsrail yönetimiyle yakınlaşmaları Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, partisinin Konya İl Başkanlığı Kongresi'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Ermenistan tarafından kardeş Azerbaycan'a yapılan alçak saldırılar, Lübnan'da patlatılan bomba, bazı Arap ülkelerinin İsrail yönetimiyle yakınlaşmaları Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Yine hedef ülke Türkiye, Türkiye'yi işgal etmek." dedi.

Kalaycı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen MHP Konya İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir yandan salgınla mücadele ederken diğer taraftan Doğu Akdeniz'den Libya'ya, Kıbrıs'tan Ege'ye, Irak'tan Suriye'ye kadar pek çok sorunla uğraştığını söyledi.

Türkiye'nin bu coğrafyada egemenlik haklarını onurla ve şuurla savunduğuna işaret eden Kalaycı, Türk milletinin asırlardır sayısız bela ve badireleri defederek bağımsızlığını korumayı başardığın vurguladı.

"Azerbaycan'a yapılan alçak saldırılar, Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor"

Kalaycı, Türkiye'nin yakın bölgesinde son zamanlarda yaşanan sıcak gelişmelere dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin etrafında nasıl bir kuşatma planının uygulamaya konulduğu açık bir şekilde görülmektedir. Ermenistan tarafından kardeş Azerbaycan'a yapılan alçak saldırılar, Lübnan'da patlatılan bomba, bazı Arap ülkelerinin İsrail yönetimiyle yakınlaşmaları Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Yine hedef ülke Türkiye, Türkiye'yi işgal etmek. İslam'ın inmeyen kılıcı Türkleri, devşirdikleri satılmış piyonlarla bitirmek isteyenler, 15 Temmuz'da isyan başlatmışlardır. Unuttukları; Türk milletinin asaleti ve gücüdür. Türk milleti, eli kanlı hainlere şehirleri dar etmiş, darbeci tanklara, uçaklara yiğitçe kafa tutmuştur. Türk milleti, istiklaline kanı, canı ve imanıyla sahip çıkmıştır. 15 Temmuz bir milattır, dönüm noktasıdır. Hamdolsun Türkiye işgalcilerden son anda kurtarılmıştır. Yaptığımız operasyonlarla etrafımızdaki kuşatma yarılmış, köşeye sıkıştırma planları boşa çıkarılmıştır."

"Tehlike geçmiş değildir"

Terörle mücadelenin etkili şekilde sürdürüldüğüne ve kökünün kazandığına işaret eden Kalaycı, ekonomik saldırılara da anında cevap verildiğini, gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Kalaycı, şöyle devam etti:

"Ancak tehlike geçmiş değildir. Siyasi ve ekonomik baskı ve dayatmalar, kirli senaryolar devam etmektedir. Türkiye'nin yedi düvelle mücadele verdiği süreçte CHP ve yancılarının bu mücadeleye gerekli desteği vermemesi, siyasi polemiklerle vakit geçirmesi dikkati çekmektedir. Bu, Türkiye sevdasından ne kadar mahrum olduklarını esasen göstermektedir. Milli meselelere Fransız kalanların haktan, hukuktan, demokrasiden bahsetmesi yalnızca kandırmacadır. Milli meselelerde ha HDP ha CHP ha İP ha Karamollaoğlu, ha Davutoğlu, ha Babacan. Bunların birbirlerinden farkları yok. Hepsi aynı çizgidedir, iradeleri ipoteklidir."

"Ekonomimiz sağlam temeller üzerinde yürümektedir"

Kalaycı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomide yaşanan bazı sorunlardan medet umanları işaret ederek, "Dolar yükseldiğinde, faizler attığında adeta bayram ediyorlar. Kriz, kargaşa ve kaos olmasını istiyorlar. Sürekli felaket tellallığı yapıp, korku aşılıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, ekonomimiz dimdik ayaktadır ve güçlü şekilde toparlanmaktadır. Elbette sorunlarımız vardır ama bunlar kısa sürede aşılacaktır. Allah'a şükür ekonomimiz sağlam temeller üzerinde yürümektedir." diye konuştu.

Kalaycı'nın konuşmasının ardından oylamaya geçildi. Tek adaylı seçimde Remzi Karaaslan, yeniden MHP Konya İl Başkanı oldu.

Azerbaycan, Türkiye, Konya, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 14:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, partisinin Konya İl Başkanlığı Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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