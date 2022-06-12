MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Seydişehir'de "Adım Adım 2023" programında konuştu - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Seydişehir'de "Adım Adım 2023" programında konuştu

12.06.2022 11:27
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Seydişehir'de "Adım Adım 2023" programında konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı Seydişehir'de "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Aydınlatma" toplantısına katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı Seydişehir'de "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Aydınlatma" toplantısına katıldı.

Kalaycı, partisinin Seydişehir İlçe Başkanlığınca Şaban Cengiz Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda teröre karşı verilen mücadele sonunda Kandil'e Türk bayrağının dikileceğini kaydetti.

Parti olarak ilçe ilçe Anadolu'yu dolaştıklarını dile getiren Kalaycı, "İnsanımızın her şeyden haberi olduğunu görüyorum. Herkesin derdinin ekonomik fiyatlar olduğunu görüyorum. Dünyada doğalgaz 10 kat arttı, petrol 4,5 kat arttı, ay çiçeği fiyatı 3 kat arttı. Petrol artışı her şeyin maliyet artışını etkiliyor. Döviz kurundan dolayı fiyat artışları sabit olmuyor. Suni döviz artışı gerçekleşirken, enflasyon artışına karşı her türlü önlem alınmakta. Döviz artışı birilerinin oyunu. Borçla maliyetimizi yükseltmek istiyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar büyüyen yükselen bir ülkeyiz. Sanayimiz, turizm gelirlerimiz rekor kırıyor, ihracat artıyor." diye konuştu.

Toplantıya, MYK üyeleri Güzide Çıpan ve Özer Karakayacı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, MHP Seydişehir İlçe Başkanı Eyüp Gül, Yalıhüyük MHP İlçe Başkanı Abdullah Ceran, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, Seydişehir Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Karaaslan sivil toplum örgütleri temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Mustafa Kalaycı, Seydişehir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Seydişehir'de 'Adım Adım 2023' programında konuştu - Son Dakika

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