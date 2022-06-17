MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Yunak'ta "Adım Adım 2023" programında konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Yunak'ta "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Aydınlatma" toplantısına katıldı.

Kalaycı, Yunak Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

"Adım Adım 2023, İlçe İlçe Aydınlatma" toplantısında, enerji ve döviz kurundaki yükselişin tek nedeninin büyük ölçüde dışa bağımlı olunmasından kaynaklandığını belirten Kalaycı, enflasyondaki tırmanışın engellenmesi ve dövizdeki suni yükselişin durdurulması amacıyla hükümetin gerekli olan tüm tedbirleri aldığını söyledi.

Türkiye'nin uluslararası küresel borçluluk listesinde en az borcu olan ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Kalaycı, "Terörle mücadelemizdeki başarımızdan dolayı birilerinin oyunlarını bozduk. Onlar da bunun rövanşı olarak ülkemizi ekonomik olarak baskı altında tutmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Burada bir oyun var, bunu iyi görmeliyiz ve ona göre davranmalıyız. Döviz artışı birilerinin oyunu. Bu suni artışlarla ülkemizi ve vatandaşlarımızı zora sokmaya çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar büyüyen yükselen bir ülkeyiz." dedi.

Kalaycı, Cumhur İttifakı'nın amacının Türkiye'yi süper güç haline getirmek olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu zor günlerin çok yakında geride kalacağını belirten Kalaycı, "Ülkemiz, Cumhur İttifakı ile yükselecektir. Ana gayemiz, lider ülke Türkiye hedefine ulaşmaktır. Türkiye'ye diş bileyen emperyalist güçlerin alayı birden karşımızda hizalansa da Türk milleti, kutlu hedeflerine Allah'ın izni ve inayetiyle ulaşacaktır." ifadesini kullandı.

Programda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtar ve vatandaşların soruları cevaplandı.