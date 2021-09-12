MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Ziyaret Etti

12.09.2021 15:57

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarete; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'a, Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Hasan Özarslan ve MHP İl Başkanı Salih Aksu'da eşlik etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'a ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayın Valimiz, kendilerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Ziyaret Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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