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MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Gölbaşı ilçesindeki hemşehri dernekleri ile buluştu - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Gölbaşı ilçesindeki hemşehri dernekleri ile buluştu

24.06.2021 13:01
MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Gölbaşı ilçesindeki hemşehri dernekleri ile buluştu, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı ilçesindeki hemşehri derneklerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı ilçesindeki hemşehri derneklerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

Gölbaşı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda dernek yöneticilerinin talep ve sorunlarını dinleyen Karakaya, burada yaptığı konuşmada, Gölbaşı'nın her geçen gün büyüdüğünü belirtti.

Gölbaşı'nın artık Konya yolunun iki tarafından fazlası olduğunu anlatan Karakaya, "İlçemiz sağlı sollu büyüyor. Çok yakında başlayacak Büyük Gölbaşı Merkez Projesi ile Gölbaşı'nı bir bütün olarak ele alacağız. Geçmiş dönem belediye başkanlarına da çalışmaları sebebiyle teşekkür ediyorum. Gölbaşı'nın kimliğini yeniden oluşturuyoruz. İnşallah kısa sürede çalışmalarımızı Başkanımız Ramazan Şimşek ile tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise özellikle salgın sürecinde hem belediye personelinin hem esnafın hem de vatandaşın maddi ve manevi yanlarında olduklarını vurgulayarak, "Gölbaşı bizim yaşadığımız, doğduğumuz büyüdüğümüz yer. İlçemizi el ele vererek hak ettiği yere getirmemiz gerekiyor. Gölbaşı'mız güzellikleri ve konumu ile daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor. Tek taşla duvar olmaz. Sizlerin desteği ile hep birlikte Gölbaşı'mızı bir yerlere geleceğiz." açıklamasında bulundu.

Esnafa yönelik 1000 liralık nakdi destek yardımı ile 3 günde 1500 esnafa can suyu olduklarını aktaran Şimşek, Büyük Gölbaşı Merkez Projesi ile Gölbaşı'nın Ankara'nın, hatta Türkiye'nin en değerli ilçesi olacağını ifade etti.

Sivil toplum kuruluşlarının tek çatı altında olma isteklerini üzerine Şimşek, proje geliştirilip yer tahsis edilmesi hususunda çalışmaları hızlandıracaklarını kaydetti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Gölbaşı ilçesindeki hemşehri dernekleri ile buluştu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Gölbaşı ilçesindeki hemşehri dernekleri ile buluştu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Gölbaşı ilçesindeki hemşehri dernekleri ile buluştu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Gölbaşı ilçesindeki hemşehri dernekleri ile buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi, Mevlüt Karakaya, Ramazan Şimşek, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Gölbaşı ilçesindeki hemşehri dernekleri ile buluştu - Son Dakika


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