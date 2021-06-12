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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri İl İstişare Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri İl İstişare Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

12.06.2021 18:12
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri İl İstişare Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin, artık Türkiye'nin geleceğinde teröre, terörden medet uman siyasilere, terörü aracı olarak değerlendiren kesime yer olmadığını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin, artık Türkiye'nin geleceğinde teröre, terörden medet uman siyasilere, terörü aracı olarak değerlendiren kesime yer olmadığını söyledi.

MHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen İl İstişare Kurulu Toplantısı'na katılan Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongredeki konuşmasında ilan ettiği 5 stratejik hedef hakkında bilgi verdi.

Hedeflerinden birinin de Cumhur İttifakı'nın varlığı içerisinde terörle amansız mücadeleye son terörist ele geçirilinceye kadar destek vermek, Türk milletini bu şiddet ve dehşet sarmalından çekip çıkarmak olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları söyledi:

"Bilhassa 15 Temmuz 2016 yılında yaşanılan FETÖ merkezli ihanetten bu yana içte ve dışta Türkiye'nin vermiş olduğu mücadeleler ortadadır. Bugünlerde baktığımızda PKK terör örgütünün çok sayıda üst düzey elemanının örgütün sözde lider kadrosunun çok başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirdiğini bizler müşahede ediyoruz. Bir dönem Irak'a operasyonlar mevsimsel ve dönemsel olarak icra ediliyordu, terörle mücadele anlamında. Değişen konseptle beraber terörü artık kaynağında kurutma hamlesiyle birlikte artık terör örgütü neredeyse kaçacak delik arıyor ve hatta yalvarmaya da başladılar. Bunun neticelerini takip ediyoruz. Türk milletine ve Türk devletine ihanet eden kim olursa olsun, nerede olursa olsun, bir gün ihanet ettiği o kudretin altında ezilmeye mecbur ve mahkum olduğunu bütün dünyanın göreceği bir amansız mücadele döneminin içerisindeyiz. Farklı senaryolar denenebilir, farklı figüranlar kullanılabilir, bu figüranlar farklı yerlere gönderilebilir ama ne olursa olsun gördüğümüz ve bildiğimiz bir geçek var ki birileri farklı senaryolarla terörle mücadelede kararlılık örneği sergileyen devlet adamlarını hedef alıyorsa demek ki onlar da Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi de Cumhur İttifakı da doğru yolda, emin adımlarla ilerliyor demektir."

Terörle kararlı mücadelelerine devam edeceklerine dikkati çeken Özdemir, şöyle devam etti:

"Bunların siyasi uzantılarının da artık Türkiye'nin geleceğinde yerinin olmadığını belirtmemiz lazım. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir demokratik sistemde, hiçbir hukuk devletinde teröre destek verip, teröre terör örgütü diyemeyip sonra da kalkıp o ülkenin parlamentosunda boy gösterecek bir siyasi partiye, siyasi organizasyona rastlayamazsınız. Türkiye'yi artık bu beladan kurtarmak lazım. Bunun için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Anayasa Mahkemesine yapmış olduğu kapatma davası Türkiye'nin geleceğini de ilgilendiren önemli meselelerden bir tanesidir. Artık Türkiye'nin geleceğinde teröre, terörden medet uman siyasilere, terörü aracı olarak değerlendiren kesime yer yok."

Türkiye ve Cumhur İttifakı'na ekilmeye çalışılan nifak tohumlarına rağmen kararlılıkla yollarına devam edeceklerini belirten Özdemir, MHP'nin Türkiye'nin aydınlık geleceğine karanlık senaryolar içerisinde figüran olanlara, bu niyeti taşıyanlara izin vermeyeceğini kaydetti.

Toplantıda MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve İl Başkanı Serkan Tok da konuşma yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi, Kayseri, Türkiye, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri İl İstişare Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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