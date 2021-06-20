Üye Girişi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, Babalar Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, Babalar Günü'nü kutladı Açıklaması

20.06.2021 12:39
MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, Babalar Günü'nü kutladı Açıklaması, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, Babalar Günü'nü kutladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, Babalar Günü'nü kutladı.

Yılık, Babalar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, binlerce yıllık Türk tarihinde "baba"nın, her zaman ailenin varlığını yüklenici ve öğretici bir rol aldığını vurguladı.

Türklerin tarih sahnesine ilk çıktıkları andan bugüne, atalarından aldığı öğüt ile yol bulduğunu, o öğütler doğrultusunda sosyal ve kültürel aile yapısını kurduklarını belirten Yılık, Türk aile yapısının bozulmadan, geleneklerine bağlı bir şekilde sonraki kuşaklara aktarılmasındaki ve yaşamasındaki en büyük rolün anne ve babalar olduğuna işaret etti.

Yılık, baba olmanın özveri ve fedakarlık isteyen bir durum olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Aile olmak, bir olmak ancak sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde oluşur. Baba, Türk töresinde eşine ve evlatlarına sevgi, saygı, merhamet, hoşgörü, örf ve töre gibi kavramları öğreten, evin sorumluluğunu yüklenen ata anlamına gelmektedir. Aile kavramının oluşmasında temel direk olarak yer alan, ömrünü evlatlarının doğru yetişmesi için harcayan, vatana ve millete hayırlı bir birey olması için karakter zemininin oluşmasına yardımcı olan, yol gösteren babalarımızı bir gün değil her gün hatırlamak durumundayız."

Baba kelimesinin, Türk kültüründe saygın, sözü dinlenen anlamlarına geldiğini belirten Yılık, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler atalarımızdan aldığımız öğütlerden yararlanarak babalarımızı bilge, kol kanat geren, koruyucu, kollayıcı, şefkatli olarak addederiz. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de ifade ettikleri gibi 'Türk aile yapısının temel direği, koruyup gözeteni, kol kanat gereni şüphesiz ki babalarımızdır.'

Cenab-ı Allah bizlere anne ve babalarımıza iyilik etmemizi 'öf' bile demeden onlara güzel söz söylememizi emretmiştir. Bu duygu, inanç ve düşünce doğrultusunda çocuklarımıza yetişme çağında ataya saygıyı öğretiriz. Yüce vatanımız uğruna şehit olmuş, evladını şehit vermiş 'Vatan sağ olsun' diyerek, gururlu bir duruş sergilemiş babalarımızın hakkı ödenemez, ödeyemeyiz. Ailenin varlığını, bütünlüğünü koruyan, evlatlarının ardında dağ gibi duran babalarımızın emeklerini saymakla bitiremeyiz.

Başta yüce vatanımız ve şanlı ay yıldızlı bayrağımız uğruna şehit olmuş, 'evlatsız yaşanabilir ama vatansız asla' diyerek evladını şehit vermiş babalarımız olmak üzere, tüm babalarımızın, kalbinde babalık sevgisini taşıyanların Babalar Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal edenlere ise Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Başta şehit çocuğu evlatlarımız olmak üzere, tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, tüm anne ve babaları hürmetle selamlıyorum."

Milliyetçi Hareket Partisi, Babalar Günü, Şehit, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, Babalar Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hırvatistan hocası Dalic'ten Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddialarına kaçamak cevap 14:39 Hırvatistan hocası Dalic'ten Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddialarına kaçamak cevap Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız 14:25 Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu 13:54 Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış 13:34 Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı 13:33 Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu 13:31 Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu
Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti 11:52 Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti 11:19 Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti

Son Dakika Haberleri
14:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan "İkinci bir babanız var mıydı?" soru beklenmedik bir cevap aldı: Annem bana babalık yaptı
14:34 Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır
14:24 Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız
13:54 Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı
13:53 Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu
13:41 Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş
13:33 Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı
13:32 Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı
13:31 ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı
13:30 Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan "İkinci bir babanız var mıydı?" soru beklenmedik bir cevap aldı: Annem bana babalık yaptı         
14:41
Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır         
14:34
Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı         
13:54
Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş         
13:41
Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı         
13:33
ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı         
13:32
Ölen oğlu için Ölen oğlu için "Yanına geleceğim" diyerek ağıt yakan adam, Babalar Günü'nde yaşamını yitirdi         
13:30
Veyis Ateş Veyis Ateş "Yok" demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı         
11:49
İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı         
10:30
35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu         
09:59
Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi         
09:54
Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi         
09:53
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı         
09:29
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim         
09:16
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı         
17:38
18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı         
14:02
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2021 14:47:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, Babalar Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement