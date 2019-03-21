Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Tercan'da Esnafı Ziyaret Etti, Başkan...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Tercan'da Esnafı Ziyaret Etti, Başkan...

36 dakika önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Tercan'da esnafı ziyaret ederek mevcut Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz'a 31 Mart yerel seçimlerinde destek olmalarını istedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Tercan'da Esnafı Ziyaret Etti, Başkan..., System.String[]
MHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Tercan'da esnafı ziyaret ederek mevcut Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz'a 31 Mart yerel seçimlerinde destek olmalarını istedi.

İlçe girişinde karşılanan Mevlüt Karakaya, buradan belediye binasına geçti. Burada bir süre sohbet ettikten sonra ilçe merkezindeki Mehmet Yılmazın seçim merkezine geçip burada partililerle birlikte kahvaltı yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr Mevlüt Karakaya kahvaltının ardından esnaf turuna çıktı. Beraberindekiler ile birlikte esnaflarla tek tek tokalaşarak hayırlı işler dileyen Karakaya, MHP'nin Tercan Adayı Mehmet Yılmaz'a destek olmalarını istedi.

Ziyarette MHP Erzincan MYK üyesi Hasan Özarslan, Muhammet Koçak Tercan, Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Yılmaz,İl Başkanı Salih Aksu İlçe Başkanı Yalçın Tombul, Erzincan Ülkü ocakları Başkanı Vasfi Karatepe, Tercan Ülkü ocakları Başkanı Kenan Yılmaz, Belde Belediye Başkan adayları il genel meclis üyesi adayları, MHP Merkez İlçe Başkanı, Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri ile partililer hazır bulundu. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:50 Kaynak: İHA

Tercan, Mevlüt Karakaya, Karakaya, MHP, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava 6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar Şeker Fabrikalarından İlginç Yasak! Sadece TRT Haber İzlenecek Köyün Kaderi Değişebilir! Kepçe ile Tarla Düzeltirken Tarihi Yapı Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 14:26:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Tercan'da Esnafı Ziyaret Etti, Başkan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]