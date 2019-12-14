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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Uluslararası aktörler kendilerine yeni piyonlar, yeni...
6 saat önce
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Uluslararası aktörler kendilerine yeni piyonlar, yeni maşalar, bendeler ve taşeronlar bulmuş, günün dinamiklerine uygun cambazlar yetiştirerek bellerine ip bağlamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Uluslararası aktörler kendilerine yeni piyonlar, yeni maşalar, bendeler ve taşeronlar bulmuş, günün dinamiklerine uygun cambazlar yetiştirerek bellerine ip bağlamıştır. Sahneye yeni partiler, yeni oluşumlar çıkmaya başlamış; kendilerinde "gelecek" vehmeden bir takım yalancı pehlivanlar "yapraktan kispetler" giyinmeye başlamıştır. Pensilvanya'dan esen rüzgarların kaldırdığı yapraklar, topraklarımızda esen Cumhur İttifakı fırtınasının önünde sürüklenip savrulacaktır" dedi. - ANKARA
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