MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Uluslararası aktörler kendilerine yeni piyonlar, yeni... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 'Uluslararası aktörler kendilerine yeni piyonlar, yeni... - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Uluslararası aktörler kendilerine yeni piyonlar, yeni...

6 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Uluslararası aktörler kendilerine yeni piyonlar, yeni maşalar, bendeler ve taşeronlar bulmuş, günün dinamiklerine uygun cambazlar yetiştirerek bellerine ip bağlamıştır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın,

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Uluslararası aktörler kendilerine yeni piyonlar, yeni maşalar, bendeler ve taşeronlar bulmuş, günün dinamiklerine uygun cambazlar yetiştirerek bellerine ip bağlamıştır. Sahneye yeni partiler, yeni oluşumlar çıkmaya başlamış; kendilerinde "gelecek" vehmeden bir takım yalancı pehlivanlar "yapraktan kispetler" giyinmeye başlamıştır. Pensilvanya'dan esen rüzgarların kaldırdığı yapraklar, topraklarımızda esen Cumhur İttifakı fırtınasının önünde sürüklenip savrulacaktır" dedi. - ANKARA

Semih Yalçın, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
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