MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhur İttifakı Ruhuna Aykırı Faaliyetlerinden Dolayı...
1 saat önce
IHAAW155707-SIY/02-01-2019- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı görevden alınmıştır" dedi.
IHAAW155707-SIY/02-01-2019
- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı görevden alınmıştır" dedi. 02.01.2019 15: 57: 07 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:03 Kaynak: İHA
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