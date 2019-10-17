Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti

3 dakika önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybettiANKARA - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Ankara Kalesi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti

ANKARA - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Ankara Kalesi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.00 sularında Ankara'nın Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Ankara Kalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu ve yanındaki arkadaşı, Ankara Kalesi'ni çevreleyen surların etrafındaki kayalıklardan henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 70 metre yükseklikten aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Semih Yalçın'ın oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Düşen diğer şahıs ise ağır yaralı olarak Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan olay yerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve MHP milletvekilleri ile bürokratlar geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti

Semih Yalçın, Ankara, Kale, MHP, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:49 Kaynak: İHA
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