Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti

1 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybettiANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Ankara Kalesi'nin surlarından yaklaşık 70 metre aşağıdaki kayalıklara düşen MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın hayatını kaybetti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Ankara Kalesi'nin surlarından yaklaşık 70 metre aşağıdaki kayalıklara düşen MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın hayatını kaybetti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde saat 02.00 sularında yanındaki bir arkadaşı ile henüz bilinmeyen bir nedenle Ankara Kalesi'nin surlarından yaklaşık 70 metre aşağıda bulunan kayalıklara düşen 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede hayatını kaybeden kişinin MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'ın oğlu Turan İlteber olduğunu belirledi. Sağlık ekipleri yaralı şahsı, ilk müdahalesinin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk ederken Yalçın'ın cansız bedeni de Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi morguna kaldırıldı.

Daha sonra olay yerine Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve beraberindeki polis müdürlerleri gelerek incelemelerde bulundu. Acı haberi alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da olay yerine gelerek Yılmaz'dan bilgi aldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti

Semih Yalçın, Altındağ, Ankara, MHP, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oğlunun ölüm haberini alan Semih Yalçın adeta yıkıldı
MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın kimdir? Mama yerken boğuldu denilen 2,5 aylık bebeği, annesinin boğduğu ortaya çıktı Nevşehir'de üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücü, oğlu değil babasıymış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 10:09:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]