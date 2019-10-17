MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Ankara Kalesi'nin surlarından yaklaşık 70 metre aşağıdaki kayalıklara düşen MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın hayatını kaybetti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde saat 02.00 sularında yanındaki bir arkadaşı ile henüz bilinmeyen bir nedenle Ankara Kalesi'nin surlarından yaklaşık 70 metre aşağıda bulunan kayalıklara düşen 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede hayatını kaybeden kişinin MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'ın oğlu Turan İlteber olduğunu belirledi. Sağlık ekipleri yaralı şahsı, ilk müdahalesinin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk ederken Yalçın'ın cansız bedeni de Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi morguna kaldırıldı.

Daha sonra olay yerine Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve beraberindeki polis müdürlerleri gelerek incelemelerde bulundu. Acı haberi alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da olay yerine gelerek Yılmaz'dan bilgi aldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.