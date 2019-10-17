Mhp genel başkan yardımcısı semih yalçın'ın oğlu ilteber yalçın'nın cenaze töreni-detay
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu İlteber Yalçın'nın cenaze töreni-Detay.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:33 Kaynak: DHA
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu İlteber Yalçın'nın cenaze töreni-Detay
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