MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kurucu Değerlerden Hızla Uzaklaşmış Olan Chp, Yancıları...

IHAAW125332-SIY/25-01-2019- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kurucu değerlerden hızla uzaklaşmış olan CHP, yancıları HDP ve İP'le birlikte kendi siyasi çıkarlarını bugünün müstevlilerine taşeron olan örgütlerin kirli emelleriyle birleştirmiştir" dedi.

IHAAW125332-SIY/25-01-2019



- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kurucu değerlerden hızla uzaklaşmış olan CHP, yancıları HDP ve İP'le birlikte kendi siyasi çıkarlarını bugünün müstevlilerine taşeron olan örgütlerin kirli emelleriyle birleştirmiştir" dedi. 25.01.2019 12: 53: 32 TSI

NNNN - ANKARA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak

Tahliye Edilen Leyla Güven, Cezaevinden Ambulansla Çıkarıldı

MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk Görevden Alındı

Çayı Geciken İmamoğlu'ndan İlçe Başkanına Güldüren Soru: Ocağa Borcunuz mu Var