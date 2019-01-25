Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kurucu Değerlerden Hızla Uzaklaşmış Olan Chp, Yancıları...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kurucu Değerlerden Hızla Uzaklaşmış Olan Chp, Yancıları...

3 saat önce

IHAAW125332-SIY/25-01-2019- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kurucu değerlerden hızla uzaklaşmış olan CHP, yancıları HDP ve İP'le birlikte kendi siyasi çıkarlarını bugünün müstevlilerine taşeron olan örgütlerin kirli emelleriyle birleştirmiştir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın,
IHAAW125332-SIY/25-01-2019

- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kurucu değerlerden hızla uzaklaşmış olan CHP, yancıları HDP ve İP'le birlikte kendi siyasi çıkarlarını bugünün müstevlilerine taşeron olan örgütlerin kirli emelleriyle birleştirmiştir" dedi. 25.01.2019 12: 53: 32 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:59 Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, MHP, Cumhuriyet Halk Partisi, Semih Yalçın, Politika
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