Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk Görevden Alınmış, Manisa...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk Görevden Alınmış, Manisa...

47 dakika önce

IHAAW145827-SIY/25-01-2019- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alınmış, Manisa İl Teşkilatı geçici olarak kapatılmıştır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın,
IHAAW145827-SIY/25-01-2019

- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alınmış, Manisa İl Teşkilatı geçici olarak kapatılmıştır. Yeni Manisa İl Teşkilatı önümüzdeki hafta kurulacaktır" dedi. 25.01.2019 14: 58: 27 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:04 Kaynak: İHA

MHP, Erkan Öztürk, Semih Yalçın, Manisa, Politika
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