MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk Görevden Alınmış, Manisa...
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IHAAW145827-SIY/25-01-2019- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alınmış, Manisa İl Teşkilatı geçici olarak kapatılmıştır.
IHAAW145827-SIY/25-01-2019
- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alınmış, Manisa İl Teşkilatı geçici olarak kapatılmıştır. Yeni Manisa İl Teşkilatı önümüzdeki hafta kurulacaktır" dedi. 25.01.2019 14: 58: 27 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:04 Kaynak: İHA
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