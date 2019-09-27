MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: "MHP yetkili kurullarıyla milletvekilleri ve il başkalarının katılımıyla 30 Eylül'de gerçekleştirileceği evvelce duyurulan toplantımız, 1 Ekim'de TBMM'nin yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla yaşanacak gündem yoğunluğu ve İstanbul'da yaşanan yer sarsıntılarının devam etmesi dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelenmiştir." - ANKARA