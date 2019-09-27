MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: "MHP yetkili kurullarıyla milletvekilleri ve il...
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: "MHP yetkili kurullarıyla milletvekilleri ve il başkalarının katılımıyla 30 Eylül'de gerçekleştirileceği evvelce duyurulan toplantımız, 1 Ekim'de TBMM'nin yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla yaşanacak gündem yoğunluğu ve İstanbul'da yaşanan...
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:06 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: "MHP yetkili kurullarıyla milletvekilleri ve il başkalarının katılımıyla 30 Eylül'de gerçekleştirileceği evvelce duyurulan toplantımız, 1 Ekim'de TBMM'nin yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla yaşanacak gündem yoğunluğu ve İstanbul'da yaşanan yer sarsıntılarının devam etmesi dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelenmiştir." - ANKARA
Günlük burç yorumları 27 Eylül 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Fikret Orman devam ederse, 6 isimle yollar ayrılacak Figen Yüksekdağ'dan hakkında verilen ikinci tutuklama kararına tepki: Çifte tutuklama kar etmez. Kılıçdaroğlu'dan hükümete deprem çıkışı: Nereye gitti bu paralar?