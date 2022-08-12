MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, Erzurum'da vatandaşlara aşure dağıttı - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, Erzurum'da vatandaşlara aşure dağıttı

12.08.2022 14:12
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, Erzurum'da vatandaşlara aşure dağıttı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Aydın, Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Nenehatun Kültür Merkezi önünde Kamu-Sen'e bağlı Türk Eğitim-Sen 2 Nolu Şube tarafından düzenlenen aşure ikramı etkinliğine katıldı. Okunan duanın ardından kazandan doldurduğu aşureleri vatandaşlara ikram eden Aydın, etkinliğe katılanlarla bir süre sohbet etti.

Aydın, AA muhabirine, Atatürk Üniversitesi mensubu ve 30 yıl hizmet etmiş bir akademisyen olarak böylesine anlamlı ve güzel etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Aydın, "Muharrem ayını, birlik ve beraberlik ile bereketin vesilesi olarak görüyoruz, bu amaçla buradayız. İdari, akademik kadro ve şehirden sivil toplum kuruluşları burada. Mevla'm bugünlerde yapılan tüm ibadetleri izzeti dergahında kabul etsin. Bunların birliğimize vesile olmasını diliyorum. Katılanlara teşekkür ederim." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, Erzurum'da vatandaşlara aşure dağıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, Erzurum'da vatandaşlara aşure dağıttı - Son Dakika
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