MHP'li Kumcuoğlu, ihraç talebiyle disipline sevk edildi - Son Dakika

MHP'li Kumcuoğlu, ihraç talebiyle disipline sevk edildi
05.04.2021 14:50
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 126 emekli büyükelçinin yayımladığı bildiride ismi yer alan partisinin eski Aydın Milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu'nun kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 126 emekli büyükelçinin yayımladığı bildiride ismi yer alan partisinin eski Aydın Milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu'nun kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.
MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "126 emekli büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi yer alan partimizin Aydın Eski Milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir" ifadesini kullandı.
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