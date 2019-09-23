MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak...
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Sağlık durumu son derece iyi, şuuru açık" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:36 Kaynak: AA
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Sağlık durumu son derece iyi, şuuru açık" dedi.
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