Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak...
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak...

7 dakika önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Sağlık durumu son derece iyi, şuuru açık" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak..., System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Sağlık durumu son derece iyi, şuuru açık" dedi.

MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:36 Kaynak: AA
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