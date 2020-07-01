MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin açıklamaları üzerine yaptığı paylaşımda, bütün hesaplarını askıya aldıklarını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin açıklamaları üzerine yaptığı paylaşımda, bütün hesaplarını askıya aldıklarını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Liderimizin Sayın Devlet Bahçeli'nin sosyal medya ile ilgili kararına ve tepkisine binaen bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz. Müfteriler, münafıklar, müptezeller, sosyal medyadan temizlenip konuyla ilgili kanuni düzenleme yapılasıya kadar ve Lider Devlet Bahçeli sosyal medya üzerinden açıklama yapıncaya kadar hesaplarımızı askıya alıyoruz." ifadelerini kullandı.


Devlet Bahçeli, Semih Yalçın, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 20:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz - Son Dakika

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