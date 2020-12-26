MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan kongre açıklaması Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP kadroları, '2023 sonrasında lider ülke Türkiye' hedefine giden yolda ülkücü iradenin 13. kez tecelli edeceği Olağan Büyük Kurultay'ın önemli bir etap, demokratik mücadelemizde büyük bir kilometre taşı olduğunun bilinciyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin etrafında bir kez daha kenetlenecektir." ifadesini kullandı.

Yalçın, yaptığı açıklamada, kongreler sonrasındaki büyük kurultayların hem milletin beka ve bütünlüğü hem de partinin siyasi geleceği açısından taşıdığı değerin farkında olan dava arkadaşlarının, her kongre dönemini bir öncekinden daha istekli ve daha heyecanlı geçirdiğini belirtti.

14 Mart 2021'de gerçekleştirilecek 13. Olağan Büyük Kurultay öncesinde tamamlanan son kongre sürecinde de aynı coşku ve bayram havasının hissedildiğini ifade eden Yalçın, yüreklerin birlikte atmasının somut tezahürlerinin bütün il ve ilçe kongrelerine hakim olduğunu kaydetti.

MHP teşkilatlarında görev alan herkesin hem dava adamlığının vakarıyla hem de taşıdıkları tarihi sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Ülkücü şuur, zaten bir nevi kolektif duygu ve ortak irade demektir. Bu bilinç ve iradenin kuvvet kaynağı, milletin varlığıdır. MHP, kendini milletin bekasına bir ibadet ölçüsünde adamış dava adamlarının ocağıdır. Bu ocağın yarım asırdan fazla bir zamandan beri tütmesindeki hikmet, bağlılık, vefa ve sadakat gibi Ülkücü sıfatının taşıdığı ulvi değerlerin titizlikle korunmasında gizlidir."

Yalçın, Türk milliyetçiliğini çağın şartlarına göre yorumlayan ve 20. yüzyıl Türkiye'sinin vicdanı olan ülkücü düşüncenin, 21. yüzyıl Türkiye'sinin de idraki ve irfanı olacağını belirtti.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Ülkücü hareketin mensuplarını bir arada tutan ve fikriyatını temsil eden MHP'de, onu toplayan fikir ve inanç harçlarının karılmasında en seçkin rol, şüphesiz ülkücü hasletlerin şahsında tecessüm ettiği MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin koruyucu liderliğinindir. Sayın Bahçeli'nin camiamızda sergilediği birleştirici ve kaynaştırıcı liderlikle Türk siyasi hayatında üstlendiği aktif, sorumlu ve yapıcı misyon, MHP'nin özgül ağırlığını artırmakla kalmamakta, ülkücü harekette hem ruhen hem de bedenen adanmışlık duygusunu güçlendirmektedir. MHP'nin son kongre döneminde tek yürek, tek ses halinde ortaya koyduğu güçlü irade de yine Sayın Genel Başkanımızın yüksek liderliğinin teşvik ettiği çalışma azminin yansımasıdır.

MHP kadroları, '2023 sonrasında lider ülke Türkiye' hedefine giden yolda ülkücü iradenin 13. kez tecelli edeceği Olağan Büyük Kurultay'ın önemli bir etap, demokratik mücadelemizde büyük bir kilometre taşı olduğunun bilinciyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin etrafında bir kez daha kenetlenecektir."