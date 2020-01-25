MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,... - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,...

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, incelemelerde bulunmak ve bölge halkının yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere bir heyet görevlendirilmiştir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, incelemelerde bulunmak ve bölge halkının yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere bir heyet görevlendirilmiştir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" dedi.


MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün akşam 20.55'te Elazığ ili Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,8 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklamalarda bulundu.


Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde hissedilen deprem sonucunda üzüntülü olduğunu bildiren Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla afet bölgesine bir heyetin gönderildiğini açıkladı. Yalçın, "24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen şiddetli deprem, bütün Türkiye'yi olduğu gibi, bizleri de derin üzüntüye boğmuştur. Doğal afetlerin insan hayatını altüst ettiği böylesi zor günlerde milletimizin ortaya koyduğu yüksek dayanışma ve yardımlaşma iradesi, her türlü takdirin üzerindedir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, incelemelerde bulunmak ve bölge halkının yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, MYK üyesi Ömer Ekici, MYK üyesi Sedat Yaşar, Bingöl İl Başkanı Nurettin Varol, Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver ve Kahramanmaraş İl Başkanı, Ertuğrul Doğan'dan oluşan bir heyet görevlendirilmiştir. MHP heyetinde bulunan arkadaşlarımız, en kısa sürede bölgeye intikal etmiş ve edeceklerdir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Devlet Bahçeli, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:09 Kaynak: İHA
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