MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Genel başkanımızın sağlık durumu son derece iyi ve mükemmel...
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklaması ANKARA - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:55 Kaynak: AA
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklaması ANKARA - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
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