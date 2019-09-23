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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Genel başkanımızın sağlık durumu son derece iyi ve mükemmel...

28 dakika önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklaması ANKARA - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklaması ANKARA - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Genel başkanımızın sağlık durumu son derece iyi ve mükemmel...

Semih Yalçın, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:55 Kaynak: AA
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Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili MHP'den açıklama geldi
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