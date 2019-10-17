Mhp genel başkan yardımcısı yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti-2
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MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YALÇIN'IN OĞLU HAYATINI KAYBETTİ-2 (ek fotoğraf ile)
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:47 Kaynak: DHA
MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YALÇIN'IN OĞLU HAYATINI KAYBETTİ-2 (ek fotoğraf ile)
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