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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Korona virüsle mücadele kapsamında, sosyal mesafenin korunması...
6 saat önce
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Korona virüsle mücadele kapsamında, sosyal mesafenin korunması lüzumu dikkate alınarak; MHP Genel Merkezi ve il teşkilatlarımızca Başbuğ Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümü dolayısıyla 4 Nisan'da düzenlenmesi planlanan anma programları iptal edilmiştir.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Korona virüsle mücadele kapsamında, sosyal mesafenin korunması lüzumu dikkate alınarak; MHP Genel Merkezi ve il teşkilatlarımızca Başbuğ Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümü dolayısıyla 4 Nisan'da düzenlenmesi planlanan anma programları iptal edilmiştir. " - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:52 Kaynak: İHA
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