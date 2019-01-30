Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Manisa'da

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Manisa'da

1 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Manisa teşkilatı ile gündeme ve 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin istişarelerde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Manisa'da, System.String[]
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Manisa teşkilatı ile gündeme ve 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin istişarelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yalçın, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe belediye başkanları ve partililerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde partililerle gündeme ilişkin istişarelerde bulunduğu öğrenilen Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'a Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:32 Kaynak: AA

MHP, Manisa, Güncel
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