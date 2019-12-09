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Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: 'MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan yapmış olduğu basın... - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan yapmış olduğu basın...

6 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alınmıştır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alınmıştır." - ANKARA

Burak Pehlivan, Aydın, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:43 Kaynak: İHA
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