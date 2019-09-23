MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Şu an şuuru açık, konuşabiliyor.
10 dakika önce
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Şu an şuuru açık, konuşabiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:35 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Şu an şuuru açık, konuşabiliyor. Genel Başkanımızın durumu son derece iyi, mükemmel durumda." - ANKARA
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