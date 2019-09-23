Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Şu an şuuru açık, konuşabiliyor.
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Şu an şuuru açık, konuşabiliyor.

10 dakika önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Şu an şuuru açık, konuşabiliyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Şu an şuuru açık, konuşabiliyor. Genel Başkanımızın durumu son derece iyi, mükemmel durumda." - ANKARA

MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:35 Kaynak: İHA
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