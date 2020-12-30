MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yıldırım, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğrafını beğenen Yıldırım, yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" fotoğrafına oy verdi.

Yıldırım, spor kategorisinde de Fecri Balık'ın "Lastiklerden futbol sahası" fotoğrafı için oy kullandı.

Seçtiği üç fotoğrafı ayrı ayrı değerlendirdiğinde de "Kabe'de koronavirüs sessizliği" fotoğrafını ayrıca önemli gördüğünü belirten Yıldırım, başarılarından dolayı Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik etti.