MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Elazığ'da temaslarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Son 5 yıldır ciddi şekilde teröre karşı yapılan mücadelede zirveyi yakalamış vaziyetteyiz. Onun için öncelikli olarak bizim siyasetimiz güvenliktir. Güvenliğin olmadığı yerde hiçbir şey olamaz." dedi.

"Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programları kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Yıldırım, bir otelde düzenlenen toplantıda, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Yıldırım, Türkiye'de yürütülen terörle mücadele çalışmalarına değindi.

Yıldırım, "Son 5 yıldır ciddi şekilde teröre karşı yapılan mücadelede zirveyi yakalamış vaziyetteyiz. Diyarbakır'da çukurlar açıldı mı, açıldı, mahkeme kurdular, bunları yaşadık mı, yaşadık. Şimdi ise Diyarbakır sokakları güvenli. İsteyen istediği gibi siyasetini yapıyor. Onun için öncelikli olarak bizim siyasetimiz güvenliktir. Güvenliğin olmadığı yerde hiçbir şey olamaz." diye konuştu.

"Son 5 yılda Türkiye'nin kazanımı belki 50 yılın kazanımından daha fazladır" ifadesini kullanan Yıldırım, iç politika konusunda da görüşlerini dile getirdi.

Yıldırım, "Önde HDP, arkasında CHP, onun arkasında İYİ Parti, onun da arkasında Saadet Partisi hep beraber siyaset yapıyorlar. İYİ Parti'nin Genel Başkanı bir gün diyor ki; 'Demirtaş'ı kahvaltıya bekliyorum'. Ertesi gün diyor ki; 'HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz'. Ertesi günü diyor ki İYİ Partililer, 'HDP meşru bir partidir'. Öbür taraftan Diyarbakır annelerine diyorlar ki 'Burada niye oturuyorsunuz, valilikte oturun, HDP'nin önünden kalkın'. Yapılan ne? Yapılan, milliyetçi muhafazakar seçmene, HDP'nin misyonuna uygun bir şekilde oy kullandırmak." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşar Yıldırım, daha sonra Valiliği ziyaret ederek, Vali Ömer Toraman ile görüştü.

Belediyeye de geçen Yıldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile bir süre görüştükten sonra Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ı ziyaret etti.

Yıldırım, beraberindeki partililerle Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla görüştü.