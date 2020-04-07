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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız hastaneye kaldırıldı
29 dakika önce
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:28
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