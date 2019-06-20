Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde tutulan...
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde tutulan...

48 dakika önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde tutulan tutanaklar çok önemlidir, hayatidir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde tutulan tutanaklar çok önemlidir, hayatidir. Mutlaka ıslak imzalı olmasına öncelikle dikkat edilmelidir."
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:23 Kaynak: AA
MHP, İstanbul, Güncel
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