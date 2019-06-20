MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "İstanbul halkının özgür iradesinin, herhangi bir baskı ve...
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "İstanbul halkının özgür iradesinin, herhangi bir baskı ve kumpasa maruz kalmaması için sandık çevresinde, sandık kurulu üyeleri ve müşahitler dışında hiç kimse bulundurulmamalıdır.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:24 Kaynak: AA
Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "İstanbul
halkının özgür iradesinin, herhangi bir baskı ve kumpasa maruz kalmaması için sandık çevresinde, sandık kurulu üyeleri ve müşahitler dışında hiç kimse bulundurulmamalıdır. Seçim iş ve işlemlerine karşı yapılacak her türlü itiraz, tutanağa mutlaka şerh olarak düşülmelidir."
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