Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "Seçim güvenliği için, 41 bin milliyetçi ve ülkücü...
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "Seçim güvenliği için, 41 bin milliyetçi ve ülkücü...

20 dakika önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "Seçim güvenliği için, 41 bin milliyetçi ve ülkücü arkadaşımızı, 31 bin 126 seçim sandığında görevlendirmiş bulunuyoruz.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "Seçim güvenliği için, 41 bin milliyetçi ve ülkücü arkadaşımızı, 31 bin 126 seçim sandığında görevlendirmiş bulunuyoruz. Aziz milletimiz rahat olsun."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:41 Kaynak: AA
MHP, Güncel
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