MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "Yapılacak seçim, maalesef İstanbul'a hizmet yarışı olmaktan...
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "Yapılacak seçim, maalesef İstanbul'a hizmet yarışı olmaktan çok süre önce çıkmıştır.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:25 Kaynak: AA
Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "Yapılacak seçim, maalesef İstanbul
'a hizmet yarışı olmaktan çok süre önce çıkmıştır. Karanlık senaryoların devrede olduğu, seçmenin zihnini bulandırmak için PKK
, FETÖ gibi terör örgütlerinin her türlü girişimde bulunduğu hususu, izahtan varestedir."
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