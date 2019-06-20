Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "Yapılacak seçim, maalesef İstanbul'a hizmet yarışı olmaktan...
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "Yapılacak seçim, maalesef İstanbul'a hizmet yarışı olmaktan...

44 dakika önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "Yapılacak seçim, maalesef İstanbul'a hizmet yarışı olmaktan çok süre önce çıkmıştır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "Yapılacak seçim, maalesef İstanbul'a hizmet yarışı olmaktan çok süre önce çıkmıştır. Karanlık senaryoların devrede olduğu, seçmenin zihnini bulandırmak için PKK, FETÖ gibi terör örgütlerinin her türlü girişimde bulunduğu hususu, izahtan varestedir."
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:25 Kaynak: AA
PKK, MHP, İstanbul, Güncel
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