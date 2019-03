MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: "Beşiktaş'ta Hiç Kimse Yaptığı Şımarıklığın Bedelini...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper'i seçim koordinasyon merkezinde ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper'i seçim koordinasyon merkezinde ziyaret etti. Burada Toper ve partililerle bir araya gelen Yönter, görüşme sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, "Beşiktaş'ta hiç kimse yaptığı şımarıklığın bedelini demokratik olarak ödemeyeceğini düşünmesin. Beşiktaş kimsenin arka bahçesi değil" dedi.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Beşiktaş'ta Cumhur İttifakı MHP Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper ve partililerle bir araya geldi. Balmumcu'da bulunan seçim koordinasyon merkezinde Başkan adayı Toper ve partilerle basına kapalı olarak bir araya gelen Yönter, toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yönter, seçimlerin milli beka ve Beşiktaş için bir milat olduğunu belirterek, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri milli bekamız açısından bir milat. Aynı zamanda Beşiktaş ve İstanbul açısından bir milat. Serkan Toper arkadaşımıza inanıyoruz. Şu anda Beşiktaş'ta çok yoğun ve gayretli çalışmalarının sesini duyuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı Beşiktaş'ta iddialıdır. Aldığımız son veriler yaptırdığımız çalışmalar bize ulaşan bilgi Cumhur İttifakı Serkan Toper'in Milliyetçi Hareket Partisi'nin gün geçtikçe yükseldiğini gösteriyor" dedi.



"Beşiktaş kimsenin arka bahçesi değil"



Beşiktaş'ta Cumhur İttifakı'nın iddialı olduğunu ve Beşiktaş'ı kimsenin çantada keklik olarak görmemesi gerektiğini değinen Yönter, "Hiç kimse Beşiktaş'ta bizi yok farz etmesin. Hiç kimse burada şımarıklığın bedelini demokratik olarak ödemeyeceğini düşünmesin. Beşiktaş kimsenin arka bahçesi değil Beşiktaş kimsenin çantasına keklik falan da değil. Cumhur İttifakı Beşiktaş'ta iddialıdır en iyi sonucu alacaktır. Hatta Serkan Toper kardeşimiz 31 Mart'ta Beşiktaş Belediye Başkanı olacaktır. Gayemiz, hedefimiz arzumuz budur. Cumhur İttifakı Beşiktaş'a mührünü vuracak. Beşiktaş böyle gelse de böyle gitmeyecek. Beşiktaş'ta bir şey değişecek o değişen belediye olacak. Bununla birlikte Beşiktaş'ta her şey değişecek. Biz Serkan Toper'i başarı çalışmalarından dolayı kutluyoruz. Cumhur İttifakı'nı AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin müştereken ortaya koymuş olduğu ruhu en iyi şekilde taşıyor. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kardeşlerimizi, İYİ Parti'ye oy veren kardeşlerimizi, ve diğer partilerimize oy veren kardeşlerimiz de kucaklıyoruz. Onlarla beraber olarak Beşiktaş'a hizmet etmeyi arzuluyoruz" diye konuştu.



"Beşiktaş Prangalarından kurtulacak"



31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Beşiktaş'ta seçimleri kazanmasıyla birlikte Beşiktaş'ın prangalarından kurtulacağını dile getiren Yönter, "Doğru isim Serkan Toper, Cumhur İttifakı ile inşallah Beşiktaş'ın önü açılacak. Beşiktaş'ın ufku aydınlanacak. İstanbul derin bir oh çekecek. İstanbul ve Beşiktaş prangalarından ağırlıklarından 31 Mart'ta kurtulacak. İstanbul Büyükşehirde Binali Yıldırım, Beşiktaş Belediyede de Serkan Toper inşallah koltuklarına oturacaklar. Bulundukları yerin şehri emini olacaklar. İstanbul ehline emanet edilecek. Beka için milli karar, cumhur için istikrar diyoruz. Beşiktaş için istikrar diyoruz Beşiktaş'ın istikrarı Serkan Toper. Beşiktaş'ın istikrarı Cumhur İttifakı Allah muvaffak etsin. Şimdiden 31 Mart Hayırlı olsun. Biz belediye başkan adayımıza güveniyoruz. Arkadaşlarımıza inanıyoruz. Yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi her gün inanılmayacak ölçülerde yükseliyor. Biz 31 Mart'ta sürpriz yapmayacağız İnşallah beklenen olacak Beşiktaş Belediyesi'ne Serkan Toper başkan olacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Lucescu, Nevzat Demir Tesisleri'nde Güneş ile Görüşmüş

İstanbul'da Uyuşturucu Satıcıları Mahalleyi Basıp Önüne Gelene Ateş Etti

İstanbul'da Tanzim Satışlar 5 Haziran'a Kadar Devam Edecek

MHP'li Vekil Enginyurt'tan Bülent Arınç'a Tepki: Biri Bunu Sustursun