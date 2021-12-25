MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Beykoz STK toplantısında konuştu - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, stokçular, kara borsacılar, fırsatçılar, kalpazanlarla sonuna kadar devlet ve millet olarak mücadele edeceklerini belirterek, "Vatandaşımızın ve insanımızın hakkını yedirmeyeceğiz. İnsanımızın mutfağına, cüzdanına, sofrasına, ekmeğine musallat olan yarasalardan ve vampirlerden mutlaka hesap soracağız çünkü bu bizim manevi sorumluluğumuzdur." dedi.

Yönter, Sabancı Öğretmenevi'nde düzenlenen Beykoz STK toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 50 bini aşkın muhtarın görev yaptığını anlatarak, demokrasinin ilk halkası olan muhtarların özlük haklarının korunması ve ilgili kanun teklifinin bir an önce yasalaşması için mücadele edeceklerini söyledi.

Asgari ücretin son 50 yılın en yüksek rakamına ulaştığını ifade eden Yönter, "Asgari ücreti bu hala getiren Cumhur İttifakı, bunu yapan Türkiye'nin kudreti, yükselen, büyüyen, kazanan, zenginleşen Türkiye'dir. Döviz oyunları, kur operasyonları, ekonomik tetikçilerin üzerimize gelmeleri, kuşatma ve sermaye gruplarının, para baronlarının, küresel tefecilerin ayak oyunlarına milletçe Cumhur İttifakı olarak direndik mi, direndik." diye konuştu.

Kurun çıktığı gibi düştüğünü, sıranın fiyatların düşürülmesine geldiği anlatan Yönter, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fiyatlar da düşecek çünkü düşmek zorundadır. MHP'nin saygıdeğer lideri ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey bir kampanya başlattı. Bu kampanyada toplumun her kesimine bir çağrıda bulundu ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının indirilmesi konusunda tavır ve tutumunu kamuoyu ile paylaştı. MHP garibanın ve vatandaşının yanında, kaymak tabakanın, Boğaz'a karşı viski yudumlayanların da karşısında çünkü biz milletin evladıyız. Döviz kuru çıkınca fiyat etiketlerini anında değiştirdilerse şimdi de değiştirecekler. Stokçular, kara borsacılar, fırsatçılar, kalpazanlarla sonuna kadar devlet ve millet olarak mücadele edeceğiz. Vatandaşımızın ve insanımızın hakkını yedirmeyeceğiz. İnsanımızın mutfağına, cüzdanına, sofrasına, ekmeğine musallat olan yarasalardan ve vampirlerden mutlaka hesap soracağız çünkü bu bizim manevi sorumluluğumuzdur."

"Cumhur İttifakı'nı 2023 yılında zafere ulaştıracağız"

Yönter, ekonomik ablukadan çıkıldığı gibi Kovid-19 salgınının da yenileceğini aktararak, "Küresel ve bölgesel kuşatmayı da yaracağız. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve Mavi Vatan'dayız, Türkiye'mize yöneltilen ve doğrultulan namlu, ihanet ve husumet neredeyse onların karşısında bozkurt gibi dikiliyoruz Allah'ın izniyle. Türkiye milli güvenliğini temin, takip etmeye çalışıyor, bunu terörün ve teröristlerin ürediği alanlarda gerçekleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Terörizm tehdit ise ekonomik saldırıların da tehdit olduğuna işaret eden Yönter, şu görüşleri dile getirdi:

"Kaç gündür döviz piyasasındaki oynamalarla meşgul oluyor, sabah akşam kur ve borsayı takip ediyor ve üzerimizden para hatta paradan para kazanmaya, geleceğimiz ipotek koymaya, irademizi rehin almaya çalışan iç-dış işgal cephesiyle devlet olarak kıran kırana mücadele ediyoruz. Kurlar yükselirken, faiz çıkarken, enflasyon artarken, hayat pahalılığı çoğalırken, çocuğuna bez, süt, mama alırken karşılaştığı astronomik fiyattan kim sevinir? Sevinenler arasında HDP, CHP ve İYİ Parti var yani zillet cephesi var bu çok büyük bir ayıptır. Bunlar, 'İktidar düşsün de gerekirse vatan düşsün boş verelim.' diyorlar. Bu iktidar, bu vatan ve bu ülke düşmeyecektir, Cumhur İttifakı'nın, Liderimizin ve MHP'nin kararı budur. Necip Fazıl Kısakürek'in Zindandan Mehmed'e isimli şiirinde dediği gibi ekonomik saldırıları, bölgesel komploları, diplomatik ayak oyunlarını, terör saldırılarını ancak milli birlik ve beraberlik ruhuyla göğüsleyebiliriz. Dünya ve bölgemiz ateş çemberidir, oyalanacak vaktimiz, boşa geçirecek zamanımız, birbirimizle uğraşacak halimiz yok. Birbirimizle uğraşırsak ve düşersek her birimizi etkisiz hale getiriler, vatanımıza, milletimize, dinimize, diyanetimize, bayrağımıza ve hatta namusumuza dahi musallat olurlar. Bunun önüne geçebilmek için kardeş olacağız, bir ve diri olacağız, birlikte Türk ve Türk milleti olacağız Allah'ın izniyle. Cumhur İttifakı'nı 2023 yılında zafere ulaştıracağız."

"Bu ülkede hiçbir suç karşılıksız kalmayacak"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Türkiye'nin karşısında hizalanmış çevreleri ibretle seyrettiklerini dile getirerek, "Görüyorsunuz değil mi şehidimizin bacısına küfür ettiler, hangi vicdan sızlamadı bu duruma? TBMM'de Kürdistan dediler, Kürdistan'dan bahsettiler Kürdistan diye Türkiye'de bir yer yoktur. Kürdistan'ı tanımıyoruz çünkü Kürdistan ihanettir, melanetir, rezalettir, zillettir." ifadelerini kullandı.

HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili tavır alanların iki cihanda da hesap veremeyeceğini aktaran Yönter, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin iki eli bu hainlerin yakasındadır. Selahattin Demirtaş isimli teröristten neredeyse bir kahraman çıkarmaya çalışıyorlar. Vay efendim Selahattin Demirtaş neden içerideymiş, ne yapmış, suçu neymiş? Avrupa Parlamentosu açıklama yapıyor, Bakanlar Komitesi, İnsan Hakları Mahkemesi kararlar veriyor, 'Kavala ve Demirtaş çıksın.' diye... Demirtaş kim yahu? Demirtaş bir teröristtir. Bebek katilinin anıtını yapmaktan bahseden kravatlı bir bölücüdür. Yeri de adresi de cezaevidir. Yapmış olduğu eylemlerden işlediği suçlardan dolayı dışarıda mı gezecekti? Allah'ın izniyle cezasını çekti ve çekiyor, çekmeye de devam edecektir. Bu ülkede hiçbir suç karşılıksız kalmayacak. Türkiye hukukun üstünlüğünün hakim olduğu bir ülkedir. Diyorlar ki 'Demirtaş çıkınca Türkiye normalleşir.' Demirtaş'ın çıkması, Türkiye'nin yıkılması, terörizmin meşrulaştırılması ve taltif edilmesi demektir. Buna müsaade ve izin yok, hainlerle kıran kırana mücadele edeceğiz Allah'ın izniyle. Bu devlette, millette bir güvence var ve o güvencenin ismi Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'dır."

Toplantıya, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Cüneyt Göz, Şahin Gürz, Nevzat Ünlütürk, MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, 45 mahalle muhtarı ve partililer katıldı.