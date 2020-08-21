MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: "Cumhur İttifakı Eskişehir'de başarılı olacak" - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Cumhur İttifakı, Eskişehir'de başarılı olacak ve inşallah üç hilal, Eskişehir'den parlayan bir yıldız gibi görünecek." dedi.

Yönter, partisinin Eskişehir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, MHP'nin 9 Ağustos'ta başlayan ilçe kongrelerinin devam ettiğini hatırlattı.

Eskişehir'in kendilerinin gönlünde, siyasette ve fikriyatta eşi bulunmaz çok değerli bir kent olduğunu belirten Yönter, şunları söyledi:

"Eskişehir'de kongre takvimi de işlemeye başlamıştır. Hafta sonu Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerimizin kongrelerini yapacağız. Böylelikle Eskişehir'imiz kongrelerini hızla tamamlayacak. MHP, Eskişehir'de bir ve beraberdir. Dava ve ülküdaşlık hukukuyla bütün arkadaşlarımız, kardeşlerimiz tek yumruk, tek nefes ve tek sestir. Eskişehir'de bin şükür çatlak ses yoktur ve bundan sonra da olmayacaktır. Eskişehir teşkilatımız davasına ve Liderine tam bir şekilde bağlı ve sadıktır."

Yönter, MHP'nin Eskişehir'e her türlü ilgiyi, özeni göstermeye devam ettiğini vurguladı.

Eskişehir'in sorunlarını bildiklerini dile getiren Yönter, "Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Eskişehir'de hak ettiğimiz, layık olduğumuz başarıya mutlaka ulaşacağız. Bunu birlikte, beraberce yapacağız. Liderimizin göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda yapacağız. Eskişehir'de MHP diğerlerine fark atacak. Cumhur İttifakı, Eskişehir'de başarılı olacak ve inşallah üç hilal, Eskişehir'den parlayan bir yıldız gibi görünecek." diye konuştu.