MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, ESO'da sanayicilerle bir araya geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) sanayicilerle buluştu.

Yönter ile MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, MYK Üyesi Nevzat Ünlütürk, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Taner Gökçek, Eskişehir Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcısı Fatih Düş, yönetim kurulu üyeleri ve sanayiciler ile bir araya geldi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir sanayisinin ve ihtiyaçlarının konuşulduğu toplantının öncesinde MHP heyetine Eskişehir'in sanayi yapısı ve ESO'nun faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Yönter, sanayiye ivme kazandıran gelişmeleri dikkat ve titizlikle takip ettiğini belirtti.

Sanayinin önemini bildiklerini ve siyasetçiler olarak üreten, yatırım yapan, mücadele eden, katma değer için elini taşın altına koyan herkesin yanında olduklarını vurgulayan Yönter, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de faaliyet gösteren firmaların durumunu görüşmek, konuşmak üzere buradayız. Biliyoruz ki Eskişehir'de her üç kişiden biri sanayide çalışıyor ve Eskişehir aslında sanayi kenti. Hep beraber dil, inanç, siyasi görüş ayırt etmeksizin sanayimiz için birlik beraberlik içinde milli ruhla çalışıyoruz. İnanıyorum ki 2023 yılında lider ülke Türkiye olacak. Size, ülkemize katma değer katan bayrağımızı uluslararası sınırlarda dalgalandıran sanayicilerimize, inanıyoruz. Her zaman yanınızdayız ve sizleri destekliyoruz."

Kesikbaş ise şehrin sanayisinin gelişmesi anlamında ihtiyaç duyulan alanları şöyle sıraladı:

"Şehrin demir yolları ile limanlara bağlanması, Yüksek Hızlı Tren'in Eskişehir'de, özel sektör veya TÜLOMSAŞ nezdinde üretilmesi, içinde üniversite, URAYSİM, Ar-Ge merkezleri gibi mükemmeliyet merkezlerinin ve lojistik anlamda önemli olan havaalanını da bulunduran bir Serbest Bölge'nin oluşturulması gerekiyor. 1,5 yıldır sanayiciler tekrar ön plana çıkmaya başladı, tamamen sanayileşmeye başladık. Paralarımızı betona değil sanayiye, fikre yatıralım ve hep beraber katma değer oluşturalım."

Milletvekili Sazak da Türkiye'nin sanayide gelişmesi için üniversiteler, sanayici ve hükümetin iş birliği yapması, marka olmak için el birliği ile çalışması gerektiğine değindi.