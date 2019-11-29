Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: "Liderimiz sağlığına kavuşmuştur, tedavi süreci bitmiştir"
Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: 'Liderimiz sağlığına kavuşmuştur, tedavi süreci bitmiştir' - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: "Liderimiz sağlığına kavuşmuştur, tedavi süreci bitmiştir"

6 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlığıyla ilgili dedikodu yapan, fitne çıkaranlara karşı dikkatli olunmasını isteyerek, "Liderimiz sağlığına kavuşmuştur, tedavi süreci bitmiştir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter:

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlığıyla ilgili dedikodu yapan, fitne çıkaranlara karşı dikkatli olunmasını isteyerek, "Liderimiz sağlığına kavuşmuştur, tedavi süreci bitmiştir." dedi.

MHP Bilecik İl Başkanlığınca düzenlenen İstişare Toplantısı'na katılan Yönter, ilde yeni kurulan yönetim kurulu ile güzel çalışmalar yapacaklarına inandıklarını belirtti.

Bilecik'in gerçek temsilcisinin MHP olacağını söyleyen Yönter, "Bilecik demek Milliyetçi Hareket demektir, Milliyetçi Hareket demek ecdat yadigarı topraklar demektir. Yeni yönetimimizle her daim iç içeyiz. Aramıza fitne asla sızmasın, sızamasın. Buna hep beraber engel olalım. Dağınıklık, Türk milliyetçilerine ve ülkücülere yakışmaz." diye konuştu.

Toplantıya katılanlara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını ileten Yönter, şöyle konuştu:

"Yürekler eğer toplu vurursa hiç kimse aramıza giremez. Yeterki bir ve beraber olalım, biz saflarımızı sık tuttuğumuz zaman zalimler karşımızda tel tel dağılırlar. Biz beraber oldukça, omuz omuza verdikçe hainler hiçbir şekilde bizim aramızı bozamazlar. Liderimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Liderimizin sağlığı ile ilgili kim dedikodu yapıyorsa fitne çıkarıyorsa ona dikkat edin. Böyle bir şey söz konusu değildir. Liderimiz sağlığına kavuşmuştur, tedavi süreci bitmiştir, mesaisine gelmektedir."

Toplantıya, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, MHP MYK Üyesi Nevzat Ünlütürk, MHP Bilecik İl Başkanı Fatih Yaşar da katıldı.

İzzet Ulvi Yönter, Devlet Bahçeli, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde reddedilen su zammı talebiyle ilgili konuştu: Ucuz kahramanlık
Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 02:36:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: "Liderimiz sağlığına kavuşmuştur, tedavi süreci bitmiştir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]