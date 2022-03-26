MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter "Maltepe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Cumhuriyet Halk Partisi kökünden kopmuştur, tarihinden kopmuştur. Türkiye'nin başlıca milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda PKK'nın adeta kapı kulu haline dönüşmüştür. HDP'nin borazanı haline gelmiştir." dedi.

Yönter, partisince Maltepe'de bir otelde düzenlenen Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP'ye oy vermiş vatandaşlarla hiçbir meseleleri olmadığını, CHP'ye oy vermiş vatandaşların iradelerine talip olduklarını söyledi.

Doğu ve Güneydoğu'daki illerde terör örgütü mensuplarınca yollara kazılan hendekleri ve bu operasyonlarda şehitler verildiğini hatırlatan Yönter, "Bir teröriste, bir şerefsize, bir katile, bir alçağa 'Barış insanı' diyen CHP zımnen ve esasen meskun mahal operasyonlarının karşısına geçti. Biz Diyarbakır Sur'da, Şırnak Cizre'de, Mardin Dargeçit'te ne yaptık? Köstebek gibi toprağı, sokakları kazmışlar. 6-8 Ekim olayları niye çıktı? Ne oldu? Devlete, millete meydan okundu. Bir senaryo dolaşımdaydı. Türkiye'nin bölünmesi amaçlanıyordu. Çünkü Türk milletinin ve Türklüğün bu coğrafyada varlığı hasımları rahatsız ediyordu." dedi.

Yönter, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a "Barış insanı" dediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kemal Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde Allah muhafaza Selahattin Demirtaş'ı cezaevinden çıkaracakmış. Osman Kavala'yı çıkaracakmış. Bizim bildiğimiz Kemal Kılıçdaroğlu hakim değil, savcı değil. Sen bir teröristi cezaevinden nasıl çıkaracaksın? Sen bir katili nasıl çıkaracaksın? Bebek katilinin anıtını yapmaktan bahseden, bir Türkiye ve Türk düşmanını layık olduğu demir parmaklıklar arkasından nasıl çıkaracaksın anlat biz de bilelim. Bunun sırrı ne? Seni böyle kim konuşturuyor? Ağzına senin ne çaldılar bal diye?"

"Türkiye bölgesinde barışın, huzurun, istikrarın olmasını istiyor"

Yönter, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Türkiye'nin arabuluculuğunda Antalya'da bir araya geldiklerini de hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bölgesinde barışın, huzurun, istikrarın olmasını, yaşamasını ve kökleşmesini istiyor. Bu tesadüf mü? Kılıçdaroğlu'nun tam 10 Mart günü Diyarbakır'da ne işi var? 'Efendim planlıydı.' 2 ay önce konuşuyordunuz siz Diyarbakır'a gideceğinizi. Size o aklı kim verdi? O rotayı kim çizdi? Sormayalım mı? Bunu en çok CHP'ye oy veren kardeşlerimiz yapmasın mı? Cevabını aramasın mı? PKK'lılarla yan yana geldi konuştu. Diyarbakır Cezaevinde sözde zulümlerden bahsetti. Ne zulmü? Zulüm çeken arıyorlarsa, 12 Eylül'ün zindanlarından çıkan milliyetçi, ülkücülere baksınlar önce. Yanındaki PKK'lı adını anmak istemiyorum, demediğini bırakmadı Türkiye'ye veryansın etti. Yanında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı kuzu kuzu oturdu. Çıtını çıkarmadı. Zira tencere yuvarlandı kapağını buldu. Alın birini vurun ötekine. Bunları uzaktan ayırt etmek zaten imkansız."

TBMM'de Irak ve Suriye konusundaki tezkereye HDP'nin "Hayır" dediğine de dikkati çeken Yönter, "HDP, zalimin içimizdeki sesi, asıl Türk düşmanı, asıl Kürt düşmanı, asıl Türkiye düşmanı sensin." diye konuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisi kökünden, tarihinden kopmuştur"

CHP'nin bugüne kadar tezkerelerin hepsine "Evet" derken bu defa "Hayır" dediğini de vurgulayan İzzet Ulvi Yönter, şunları söyledi:

"Biz bu tezkerenin kabulünü sağlayamasaydık İdlib'deki askerlerimiz geri çekilecekti. Güney sınırlarımız boyunca güvenliği sağlamak için konuşlanan bütün askerlerimizi çekecektik. Maalesef 911 kilometrelik Suriye hattında ve Irak sınırlarımızda terör örgütleri konuşlanacaktı. Yani sözde terör devletinin temeli atılacaktı. Kılıçdaroğlu diyor ya 'Ne arıyoruz biz Libya'da? Ne işimiz var Suriye'de? Ne yapıyoruz Irak'ta? Sayın Kılıçdaroğlu biz oralarda bulunuyorsak senin emellerini toprağa gömmek için bulunuyoruz. İş birlikçilerini etkisiz hale getirmek için mücadele ediyoruz."

Kendilerini dinleyen CHP'li vatandaşlardan bunların muhasebesini yapmasını isteyen Yönter, "Cumhuriyet Halk Partisi kökünden kopmuştur, tarihinden kopmuştur. Türkiye'nin başlıca milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda PKK'nın adeta kapı kulu haline dönüşmüştür. HDP'nin borazanı haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Yönter, Cumhur İttifakı'nın 2023 Haziran'da yeni bir zafer daha kazanacağına inandığını dile getirdi.