MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Maltepe'de ziyaretlerde bulundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Öyle bir muhalefet var ki Türkiye'de hiçbir milli meselede devletinin, milletinin yanında yer almıyorlar. Operasyona karşı çıkıyorlar, hangi operasyona? Tel Rıfat'la, Münbiç'i hedef alacak askeri harekata. Terörle mücadeleden rahatsızlar." dedi.

Yönter, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Ünlütürk, MHP Maltepe İlçe Başkanı Ömer Lefzan ve bazı parti temsilcileriyle beraber Girne Gençlik ve Spor Kulübü ile ilçede bulunan bazı iş yerleriyle evleri ziyaret etti.

Ziyaretler esnasında açıklamada bulunan Yönter, Maltepe'yi İstanbul'un diğer ilçeleri gibi kucaklayacaklarını anlatarak Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi layık olduğu zirveye çıkarmaya ant içtiklerini belirtti.

Türkiye'nin etrafının kuşatılmış vaziyette olduğunu ifade eden Yönter, "Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devleti karşımızda. Yunanistan'ın Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonları artarak devam ediyor, şiddetini gün geçtikçe yoğunlaştırıyor. Miçotakis adeta Türkiye'ye silah gösteriyor, gerilimi tırmandırıyor." diye konuştu.

Muhalefet partilerini eleştiren Yönter, "Öyle bir muhalefet var ki Türkiye'de hiçbir milli meselede devletinin, milletinin yanında yer almıyorlar. Üç maymunu oynuyorlar, gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor, dilleri var söyleyemiyorlar. Operasyona karşı çıkıyorlar, hangi operasyona? Tel Rıfat'la, Münbiç'i hedef alacak askeri harekata. Terörle mücadeleden rahatsızlar. Türkiye'nin Mavi Vatan'daki duruşundan rahatsızlar. CHP'li sözcüler söylemedi mi? Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yanlış yaptığını, işte bu şartlar içerisinde bizim sorumluluğumuz çok daha fazla artıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna'nın savaşa devam ettiğine, dünya genelinde küresel bir ekonomik bunalımın sürdüğüne değinen Yönter, tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin gücüne güç kattığını söyledi.

İnsanların gönüllerine girmekte kararlı olduklarını anlatan Yönter, 2023'te gerçekleşecek seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazanacağını belirtti.

Yönter, bağımsız bir gelecek için seçimleri kazanmayı başarmak zorunda olduklarını aktararak şunları kaydetti:

"Onurlu bir gelecek için başarmak zorundayız. Ona buna terk edecek, bırakacak, emanet edecek bir ülke yok bizde. CHP, İYİ Parti, HDP şanslarını fazla zorlamasınlar. Bu milletin basiretini, bu milletin iradesini, bu milletin imanını, bu milletin dirayetini aşamayacaklar. Gördüğümüz gerçekte bu. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz."

Yönter, Girne Gençlik ve Spor Kulübü ziyaretinde de çocuklarla olmaktan çok mutlu olduğunu kaydederek "Peygamber Efendimizin bir hadisi var. 'Çocuklarla daha çok vakit geçirin, çünkü onlardan masumiyet bulaşır.' der hadiste. Masumiyet bulaşıcı biliyorsunuz, biz ne kadar çok çocuklarımızla evlatlarımızla vakit geçirirsek o kadar çok masumiyet bizimle olur." ifadelerini kullandı.

Çocuklarla futbol oynayan ve onlara hediyeler veren Yönter'e, Kulüp Başkanı Uğur Canayakın tarafından forma takdim edildi.