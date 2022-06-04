MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Maltepe'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Maltepe'de ziyaretlerde bulundu

04.06.2022 15:22

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Öyle bir muhalefet var ki Türkiye'de hiçbir milli meselede devletinin, milletinin yanında yer almıyorlar.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Öyle bir muhalefet var ki Türkiye'de hiçbir milli meselede devletinin, milletinin yanında yer almıyorlar. Operasyona karşı çıkıyorlar, hangi operasyona? Tel Rıfat'la, Münbiç'i hedef alacak askeri harekata. Terörle mücadeleden rahatsızlar." dedi.

Yönter, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Ünlütürk, MHP Maltepe İlçe Başkanı Ömer Lefzan ve bazı parti temsilcileriyle beraber Girne Gençlik ve Spor Kulübü ile ilçede bulunan bazı iş yerleriyle evleri ziyaret etti.

Ziyaretler esnasında açıklamada bulunan Yönter, Maltepe'yi İstanbul'un diğer ilçeleri gibi kucaklayacaklarını anlatarak Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi layık olduğu zirveye çıkarmaya ant içtiklerini belirtti.

Türkiye'nin etrafının kuşatılmış vaziyette olduğunu ifade eden Yönter, "Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devleti karşımızda. Yunanistan'ın Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonları artarak devam ediyor, şiddetini gün geçtikçe yoğunlaştırıyor. Miçotakis adeta Türkiye'ye silah gösteriyor, gerilimi tırmandırıyor." diye konuştu.

Muhalefet partilerini eleştiren Yönter, "Öyle bir muhalefet var ki Türkiye'de hiçbir milli meselede devletinin, milletinin yanında yer almıyorlar. Üç maymunu oynuyorlar, gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor, dilleri var söyleyemiyorlar. Operasyona karşı çıkıyorlar, hangi operasyona? Tel Rıfat'la, Münbiç'i hedef alacak askeri harekata. Terörle mücadeleden rahatsızlar. Türkiye'nin Mavi Vatan'daki duruşundan rahatsızlar. CHP'li sözcüler söylemedi mi? Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yanlış yaptığını, işte bu şartlar içerisinde bizim sorumluluğumuz çok daha fazla artıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna'nın savaşa devam ettiğine, dünya genelinde küresel bir ekonomik bunalımın sürdüğüne değinen Yönter, tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin gücüne güç kattığını söyledi.

İnsanların gönüllerine girmekte kararlı olduklarını anlatan Yönter, 2023'te gerçekleşecek seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazanacağını belirtti.

Yönter, bağımsız bir gelecek için seçimleri kazanmayı başarmak zorunda olduklarını aktararak şunları kaydetti:

"Onurlu bir gelecek için başarmak zorundayız. Ona buna terk edecek, bırakacak, emanet edecek bir ülke yok bizde. CHP, İYİ Parti, HDP şanslarını fazla zorlamasınlar. Bu milletin basiretini, bu milletin iradesini, bu milletin imanını, bu milletin dirayetini aşamayacaklar. Gördüğümüz gerçekte bu. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz."

Yönter, Girne Gençlik ve Spor Kulübü ziyaretinde de çocuklarla olmaktan çok mutlu olduğunu kaydederek "Peygamber Efendimizin bir hadisi var. 'Çocuklarla daha çok vakit geçirin, çünkü onlardan masumiyet bulaşır.' der hadiste. Masumiyet bulaşıcı biliyorsunuz, biz ne kadar çok çocuklarımızla evlatlarımızla vakit geçirirsek o kadar çok masumiyet bizimle olur." ifadelerini kullandı.

Çocuklarla futbol oynayan ve onlara hediyeler veren Yönter'e, Kulüp Başkanı Uğur Canayakın tarafından forma takdim edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Maltepe'de ziyaretlerde bulundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Maltepe'de ziyaretlerde bulundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Maltepe'de ziyaretlerde bulundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Maltepe'de ziyaretlerde bulundu

YORUMLAR
500
KASTAMONU - MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Türk Dünyası Günleri'nde konuştu KASTAMONU - MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Türk Dünyası Günleri'nde konuştu İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Burdur'da ziyaretlerde bulundu İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Burdur'da ziyaretlerde bulundu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Maltepe'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, Kavak ile Kabak hikayesi üzerinden İYİ Parti'ye yüklendi
16:09 Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Kombinelere yüzde yüzün üzerinde zam gelecek
15:46 Yasak Elma'da beklenmedik ayrılık! Şevval Sam'ın diziden ayrılacağı iddia edildi
15:40 Fenerbahçe'den ayrılan teknik adam İsmail Kartal, kendisi için hazırlanan videoyu izlerken gözleri doldu
15:36 Kartal, tek hamlede yakaladığı kediyi pençeleriyle boğdu
15:33 Başkan Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılı mali faaliyetleri için ibra edildi
15:11 Ali Koç kürsüde sinirlerine hakim olamadı: Kulübün, bana şu kadar borcu var' dersem, beni ihraç edin
15:01 Geziciler için "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini yineledi
14:46 Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Hamileyken eşiyle birlikte olan kadın, yeniden hamile kaldı
14:42 Shakira, ihaneti affetmedi, 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile yollarını ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 16:32:29. #1.12#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Maltepe'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement