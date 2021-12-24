MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Pendik STK toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Türkiye'nin ekonomik temeli, rasyonel gerekçesi olmayan, hiçbir teorik kalıba sığmayan bir saldırı, operasyon döneminden geçtiğini söyledi.

Yönter, Pendik STK toplantısında yaptığı konuşmada, ülkücülüğün MHP'nin dışında hiçbir yerde olamayacağını söyledi.

Bu yılın zor geçirildiğini, bir yanda salgın, diğer yanda terör ile mücadele, bölgesel sorunlar, küresel meseleler gibi birçok konunun ülkeyi kuşatma altına aldığını ifade eden Yönter, mücadeleden ödün verilmediğini çünkü tarihin her döneminde böyle mücadele etmesini bilen bir millet olunduğunu anlattı.

Konuşmasında döviz kurundaki düşüşe de değinen Yönter, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 20 Aralık tedbirleri kapsamında dövizin fiyatı düşmeye başladı. Hamdolsun şu anda kabul edilebilir, hazmedilebilir bir seviyede ve sınırda. Peki döviz artarken, fiyatları artıranlar acaba dövizin düşüşüyle beraber fiyatları da indirecekler mi? Böyle bir fazileti, ahlakı, vatan ve millet aidiyetinin gereğini yapacaklar mı?" diye konuştu.

Bu konuda herkesin sorumlu hareket etmesi, fiyatların düşürülmesi gerektiğini dile getiren Yönter, şöyle devam etti:

"Kimse kapkaççılık yapmasın, kimse kalpazanlık, stokçuluk, fırsatçılık yapmasın. Herkes elini taşın altına koysun. Döviz yükselişinden önceki durum neyse fiyatlar o noktaya gelsin. Kimse vatandaşımızın sırtından kurban kesmesin. Kimse bizim sırtımızdan servet ve gelir elde etmeye kalkışmasın. Haksız kazanca teşebbüs etmesin. Milliyetçi Hareket Partisi milletinin, garibin, mazlumun, masumun yanında. Sayın Genel Başkanımızın işaret ve ifade ettiği üzere fiyatların hızla düşmesi lazım. Döviz kurundan gelir elde edenler ve bunu fırsat bilip fiyatları olması gerektiğinden çok daha fazla yükseltenler artık fiyatları indirmeli. Gün bir arada olma günü. Gün nimette en önde, külfette en arkada olma günü falan değil. Külfetse hep beraber katlanacağız, nimetse de hep beraber Allah'ın izniyle o nimete layık olacağız. Külfeti vatandaşın sırtına hiç kimse yıkmaya çalışmasın. Bilhassa süper marketler, fiyat etiketlerini anlık değiştiriyorlardı. Türkiye ekonomik temeli olmayan, rasyonel gerekçesi olmayan, hiçbir teorik kalıba sığmayan bir saldırı, operasyon döneminden geçti."

"Faiz varsa üretim, yatırım, kalkınma, gelişme olmaz"

Konuşmasında faizin düşürülmesinin sebeplerini de anlatan Yönter, "Faiz varsa üretim, yatırım, kalkınma, gelişme olmaz. Paradan para kazanan düzen devam eder. Paradan para kazanan düzen bu şekliyle devam ederse geleceğimizden tasarruf etmek zorunda kalırız. Geleceğimizi heba etmek zorunda kalırız. Hiçbir Türk insanı faizden yani paradan para kazanma düzeninin devamından yana olamaz. Kısa vadede belki sıkıntı çekebiliriz. Ancak orta ve uzun vadede Türkiye parlayan bir yıldız, yükselen bir güç olacak. Amaç bu." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sözlerini şöyle tamamladı:

"Döviz kuruyla Türkiye'yi devirmek istediler. Ekonomide bir cephe açmak istediler. Gezi Parkı olayında denediler, başaramadılar. Hendek olaylarında denediler, başaramadılar. 6-8 Ekim olaylarında denediler, başaramadılar. 15 Temmuz FETÖ ihanetinde denediler, hamdolsun başaramadılar. Başaramayacaklar. Bu milleti bölemeyecekler, bu devleti yıkamayacaklar. Alayı karşımıza geçsin isterseniz. Onlar yıkmaya çalışıyor, biz yapmaya, korumaya çalışıyoruz. Yükseltmeye, yüceltmeye çalışıyoruz. Allah'ın izniyle devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü hiç kimse bozamayacak. Biz tarihten, ecdadımızdan, milli ruhumuzdan, kimliğimizden, şuurumuzdan aldığımız güçle, birbirimize olan inancımızla, güvenimizle Allah'ın yardımıyla bu çemberi kıracağız. Bu kuşatmayı yaracağız. Ekonomideki tuzakları bir bir bozuyoruz. Bu ekonomik ablukaya, bu operasyona en çok direnenlerin başında liderimiz Devlet Bahçeli geldi. Sonuna kadar ülkesinin, milletinin, devletinin yanında yer aldı. Türkiye sosyal, ekonomik, siyasal normalleşme ve istikrarına mutlak suretle tam olarak kavuşacak. Güvence Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Güvence Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti'nin potansiyel gücü, 'Ne mutlu Türküm diyene.' diyen iradelerin varlığı. Güvence hepimiz."