MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Üsküdar'da muhtarlarla buluştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Biz gönülleri fethedeceğiz. Her yerde olacağız, mahallemizin insanımızın meselelerini çözmek için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız." dedi.

Üsküdar'da mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Yönter, burada yaptığı konuşmada, ilçeleri ve mahalleleri gezerek, evleri tek tek ziyaret ettiklerini belirtti.

Yönter, "Üsküdar'da 33 mahallemizin 33'ü de bizimdir. Mahalleliyle beraber bir ve bütün olacağız. MHP, İstanbul'da her kardeşimizi mutlaka sahiplenecek, elinden tutacak, sorunlarından çekip çıkarmak için de mücadele verecektir. Biz gönülleri fethedeceğiz. Her yerde olacağız, mahallemizin insanımızın meselelerini çözmek için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin muhtarlıkların kapatılması ve kaldırılması yönünde bir açıklaması olmadığını vurgulayan Yönter, "Muhtarlarımız bizim her şeyimiz. Muhtarlıkların kaldırılmasının akla bile getirilmesi mümkün değil. Muhtar demek, mahallesinde devletin gözü kulağı demektir. Muhtarlarımız yalnız değil, sahipsiz değil. Muhtarlarımızın yanındayız." değerlendirmesini yaptı.

Toplantıya, MHP Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, MHP Üsküdar İlçe Başkanı Afşin Birben ve davetliler katıldı.