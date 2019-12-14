MHP Genel Başkan Yardımcısından yeni parti yorumu: Yalancı pehlivanlar

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sahneye yeni partiler, yeni oluşumlar çıkmaya başlamış, kendilerinde 'gelecek' vehmeden birtakım yalancı pehlivanlar 'yapraktan kispetler' giyinmeye başlamıştır. Pensilvanya'dan esen rüzgarların kaldırdığı yapraklar, topraklarımızda esen Cumhur İttifakı fırtınasının önünde sürüklenip savrulacaktır" ifadelerini kullandı.



Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, bir televizyon kanalında gazete manşetleri değerlendirilirken, bir gazetede yer alan "Aynı senaryo aynı oyun" manşetinin masaya yatırıldığını, konu 57. hükümet döneminde olup bitenlere geldiğinde programdaki bir gazetecinin, MHP hakkında içinde birikenleri ortaya döktüğünü belirtti.