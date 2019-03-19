MHP Genel Başkanı Bahçeli: (10 Mart İddiaları) "Bu Söylemler Yanlıştır.
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: (10 Mart iddiaları) "Bu söylemler yanlıştır.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: (10 Mart iddiaları) "Bu söylemler yanlıştır. Bunu denemek isteyenler varsa ortaya çıksınlar. Türk milleti 15 Temmuz'daki verdiği cevabı kat kat verecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:42 Kaynak: AA
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