MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gariban dedikleri 15 Temmuz kalkışmasını idare eden cuntacılardır, Gazi Meclis'i bombalayan şerefsizlerdir" - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gariban dedikleri 15 Temmuz kalkışmasını idare eden cuntacılardır, Gazi Meclis'i bombalayan şerefsizlerdir"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

"Ahlaken bunalım geçirenler bu milli ve tarihi tutumu hayatta algılayamaz"

"15 Temmuz FETÖ kalkışmasına karışan kim varsa, bu hain teşebbüse kim ortak olmuşsa; ismi, unvanı, mevki ne olursa olsun Türk askeri değildir, asla da olmamıştır"

"Kim hangi karanlık senaryodan ilhamını alırsa alsın, üzerinde yaşadığımız vatan toprakları tarih boyunca Türk milletinin kanıyla mühürlenmiştir"

"FETÖ elebaşları ABD'de ve Avrupa ülkelerinde cirit atmaktadır"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gariban dedikleri 15 Temmuz kalkışmasını idare eden cuntacılardır, Gazi Meclis'i bombalayan şerefsizlerdir" dedi.

Partisinin haftalık olağan meclis grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Son günlerde Cumhur İttifakı'nı hedef alan alçak kampanyalara tamamıyla kulağımız tıkalı, gözümüz de gönlümüz de kapalıdır. Şirret niyetlerinin esiri olanlar ne derse desin, Cumhur İttifakı dünden daha güçlü bir şekilde ayaktadır, Türkiye için, Türk milleti için, istiklal ve istikbal haklarımız için varlık ve birliğini kararlılıkla muhafaza etmektedir. Cumhur İttifakı, Kuvayı Milliye ruhudur. Cumhur İttifakı, Milli Mücadele şuurudur. Cumhur İttifakı, felahı vatan ufkudur. Cumhur İttifakı, bizatihi Türk milletinin duruşudur. Bu duruş icazetli bir duruş değildir. Bu duruş ipotekli bir duruş da değildir" ifadelerini kullandı.

"Ahlaken bunalım geçirenler bu milli ve tarihi tutumu hayatta algılayamaz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Akıllarınca ittifakımızda çatlak arayanlar, her konuyu çarpıtanlar bundan sonra da yollarda nal toplamaya devam edeceklerdir. Cumhur İttifakı camdan yapılmış vitrin süsü bir vazo değildir ki çatlasın, dağılsın. Türk milletinin ruh kökünden doğan erdemli bir ittifakın çatlaması değil, çekemeyenleri, Türkiye'nin önünü kesmek için faal halde olan mihrakları çatır çatır çatlatması doğaldır, olan da budur. Biz siyasetin çuvalı patlamamak olduğunu söylemiştik, aynı noktadayız, aynı görüşteyiz. Cumhur İttifakı'nın gıyabında polemik şantiyesi kuranların, yalan çarkı inşa edenlerin asıl gayesi Türkiye'nin tökezlemesi, iki gün sonra beşinci yıl dönümünü idrak edeceğimiz 15 Temmuz FETÖ işgal girişiminin rövanşının alınmasıdır. Çünkü beş yıldır uykuları kaçmıştır. Çünkü beş yıldır dirilen ve yükselen bir Türkiye gerçeği karşılarındadır. Cumhur İttifakı sipariş üzerine kurulmadı. Pazarlık usulüyle, koltuk sevdasıyla, para pul kaygısıyla vasat bulmadı. Cumhur İttifakı, dini kisveye bürünen FETÖ'cülere karşı meydanlarda, köprülerde, yol ağızlarında, havaalanlarında, caddelerde, sokaklarda, kısaca vatanın her karışında ya istiklal ya ölüm inancıyla teşekkül etti. 7 Ağustos Yenikapı kucaklaşmasıyla yol haritasını çizdi. Adam gibi adam olamayanlar bu gerçekleri asla kavrayamaz. Ahlaken bunalım geçirenler bu milli ve tarihi tutumu hayatta algılayamaz."

"15 Temmuz FETÖ kalkışmasına karışan kim varsa, bu hain teşebbüse kim ortak olmuşsa; ismi, unvanı, mevki ne olursa olsun Türk askeri değildir, asla da olmamıştır"

Türk askerinin şerefli olduğunu dile getiren Bahçeli, "15 Temmuz; inancın, işgale karşı kahramanca direnişidir.15 Temmuz; salaların vicdanlarda oluşturduğu inşirahtır. 15 Temmuz; milli birlik ve dayanışma hissiyatıyla Türkiye'nin dibi zehirli haşeratlarla dolu karanlık bir uçurumun kıyısından çekip alındığı tarihtir. 15 Temmuz, bu nedenlerle Demokrasi ve Milli Birlik Günü'dür. Elbette bu gün Türkiye için aynı zamanda bir eşik, aynı zamanda bir dönüm noktasıdır. Yıllarca TSK'ya yasa dışı yollarla sirayet eden FETÖ'cüler, en sonunda Türk milletine silah doğrultmuş, mermi ve bomba yağdırmışlardır. Bir defa şu gerçeği yalın bir dille netleştirmemiz gerekmektedir: 15 Temmuz FETÖ kalkışmasına karışan kim varsa, bu hain teşebbüse kim ortak olmuşsa; ismi, unvanı, mevki ne olursa olsun Türk askeri değildir, asla da olmamıştır. Türk askeri şereflidir, Türk askeri onur sahibidir; vatan ve millet sevgisinin bedelini de gerektiği zaman canıyla, kanıyla ödemektedir. Dışı vaiz, içi vandal olan bir terörist, Türkiye düşmanlığı konusunda eğitilmiş, şakirtleri maklube yiyerek, ışık evleri ismiyle açılan karanlık meskenlerde örgütlenerek melanet gergefinde vatana ihaneti dokumuşlardır" şeklinde konuştu.

"Kim hangi karanlık senaryodan ilhamını alırsa alsın, üzerinde yaşadığımız vatan toprakları tarih boyunca Türk milletinin kanıyla mühürlenmiştir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "FETÖ'cü teröristler üçüncü bin yılda Asya'nın Hıristiyanlaştırılmasına hizmetle görevlendirilmiş, Kürdistan'ın doğumunu hızlandırmak için tembihlenmiş insanlığın ve inancımızın silinmeyecek yüz karalarıdır. Kim hangi karanlık senaryodan ilhamını alırsa alsın, üzerinde yaşadığımız vatan toprakları tarih boyunca Türk milletinin kanıyla mühürlenmiştir. Mensubu olduğumuz, imrenilecek bir kaynaşma ve kucaklaşma zirvesi olan aziz milletimiz asırlardan beri bağımsızlık onuruna düşkün, egemenlik haklarına bağlı halde var olagelmiştir. Bu tarihi gerçeği hem öveceğiz, hem bununla övüneceğiz, hem de milli ömre kast etmek için pusuya yatan cinayet şebekelerini doğduklarına doğacaklarına bin pişman edeceğiz. Kardeşçe yaşayacağız, birbirimize saygı duyup hoşgörü ve uzlaşmayı her daim canlı tutacağız. Bizim bizden başka dostumuz yoktur. Bunu bilecek ve hatırımızdan çıkarmayacağız" diye konuştu.

"FETÖ elebaşları ABD'de ve Avrupa ülkelerinde cirit atmaktadır"

15 Temmuz darbe teşebbüsüne batılı ülkelerin kesin bir tepki koymadığını vurgulayan Bahçeli, "15 Temmuz hain teşebbüsünün dış bağlantıları konusunda yaygın söylenti ve yorumlar aslında malumun bir nevi ilanı, saklanmak istenen ilişki ağlarının ifşasıdır. Bu darbe mekaniğinin arkasında Türkiye'ye kin ve nefret besleyen odakların olduğu artık tartışma götürmeyen bir gerçektir. FETÖ'yle kıran kırana bir mücadele yapılıyorsa da, bu terör örgütünü eğiten, yöneten, yönlendiren, teşvik eden, hedef gösteren zalimlerle yüzleşme ve hesaplaşma sağlanmadan tehditlerin geçtiğini, bir daha 15 Temmuz benzeri felaketlerin yaşanmayacağını söylemek aklı ve mantık işi değildir. Lütfen dikkat ediniz, 15 Temmuz'un sis bulutu henüz dağılmamıştır. Çünkü ihanet ve işgal planlarının merkez üssü hala aktiftir. Kripto damar henüz kurumamıştır. FETÖ elebaşları ABD'de ve Avrupa ülkelerinde cirit atmaktadır. Demokrasi, hukuk, insan hakları ve özgürlük konularında mangalda kül bırakmayan, ama bu değerlerden de zerre miskal nasiplenmedikleri açıkta olan kuşkulu ülkeler darbecilere sahip çıkmaktadır, teröristlere kol kanat germektedir, katilleri besleyip doyurmaktadır. Bu olacak iş midir? Bu durum makul ve maruz görülecek bir hal midir?" açıklamasında bulundu.

"Gariban dedikleri 15 Temmuz kalkışmasını idare eden cuntacılardır, Gazi Meclis'i bombalayan şerefsizlerdir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Pensilvanya'daki terör inleri dağıtılmadıktan, terörist başı Gülen ve çetesi Türk adaleti önünde hesap vermedikten sonra milli yüreklerdeki alev sönmeyecek, Türk milleti rahat bir nefes alamayacaktır. İmralı canisi başına nasıl çuval geçirilip Türkiye getirilmişse, Fetullah Gülen de aynı şekilde derdest edilip ülkemize getirilmelidir. Başka çare yoktur, başka çözüm yoktur, başka seçenek yoktur, ihanetin bedeli başka türlü ödenmiş olmayacaktır. Eğer ABD, FETÖ'yü Türkiye aleyhine imal etmemişse, Fetullah Gülen'i derhal Türkiye'ye iade etmelidir. Bunu müttefiklik hukukuna saygı gereği yapmak zorundadır. Bu tarihi görevi terörizmle mücadeleye destek vermek, nerede durduğunu ispat etmek için yerine getirmekle mükelleftir. 251 şehidimizin dökülen kanları hala yerdedir. 2 bin 194 gazimizin sorulacak hesabı da mahşere bırakılamayacaktır. Maalesef, ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin FETÖ'ye karşı müşfik ve mübeyyiz tavrın aynısını Türkiye'deki bazı siyasi partilerde de görmek mümkündür. Bunlarda birisi olan İP Başkanı FETÖ'cüleri kast ederek, 'bütün ağababaları uçup gitti, ne kadar gariban varsa içeride' diyecek kadar ucube ve ilkesiz bir değerlendirme yapabilmiştir. Bu şahsın gariban dedikleri 15 Temmuz kalkışmasını idare eden cuntacılardır, Gazi Meclis'i bombalayan şerefsizlerdir, vatandaşlarımızın üzerine bomba atan canilerdir, soruları çalan hırsızlardır, kumpasçı polislerdir, kalemini ve vicdanını satan savcı ve hakimlerdir. İçerdekiler gariban değil, casustur, haindir, katildir, emperyalizmin kanlı tetikçileridir. Bu ağır kusurlu ve sorumsuz zihniyet garibanı bilmesek bize yutturacak, garibanı tanımasak gerçekleri temelinden çarpıtmış olacak" ifadelerini kullandı.